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賴清德超級星期天晚會未提侯友宜 卻6度提韓國瑜

記者徐如宜、吳慧芬、徐白櫻／高雄即時報導
民進黨總統候選人賴清德出席今晚在高雄鳳山舉辦的「黃金周團結勝選之夜」，主辦單位宣布現場湧入12萬名支持者。記者余承翰／攝影
民進黨總統候選人賴清德出席今晚在高雄鳳山舉辦的「黃金周團結勝選之夜」，主辦單位宣布現場湧入12萬名支持者。記者余承翰／攝影

選前超級星期天，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今晚在高雄鳳山舉行造勢大會，主辦單位在晚間9時30分宣布現場湧入12萬名支持者。賴清德在壓軸25分鐘演說中，完全沒提及國民黨總統候選人侯友宜的名字，反而六度提到前市長韓國瑜，甚至高喊「拒絕韓國瑜當立法院長好不好？把他三振出局好不好？」

賴清德與蕭美琴今晚都出席在鳳山舉辦的造勢晚會，賴清德在晚間約9點半時上台，主辦單位宣布現場已達12萬人，現場綠旗飄揚，情緒高昂。

賴清德隨即發表近25分鐘的演說，賴清德說，他常比喻總統、副總統是握方向盤的駕駛，立法院才是引擎，民進黨在國會過半，引擎才有力量，才能推動國家進步，民進黨國會若未過半，即便他當選總統，在推動國家政策時，也會遭遇困難，國防自主難以推動。

賴清德對著群眾說，「民進黨國會若未過半，而是國民黨或藍白過半，那誰會當立院院長？」群眾回他「韓國瑜」，賴清德再問群眾，「讓韓國瑜當立法院長大家同意嗎？不同意的舉手」，台下群眾紛紛舉起手。

賴清德說，「高雄人不同意，是因為高雄人對韓國瑜最了解，四年前高雄人看清韓國瑜，拒絕他、罷免他，在這次我們要讓民進黨國會過半，再度拒絕韓國瑜一次好不好？拒絕韓國瑜當立法院長好不好？」

賴清德並說，未來他與蕭美琴當選後，會用三個團結帶領台灣向前。這三個團結分別是一民主力量要團結，他會結合社會上認同民主熱愛自由的好人才一起建設國家，讓台灣人民安居樂業；第二個團結是國家朝野要團結，選舉是一時的，國家利益是長久的，他會建立國家利益高於政黨利益，政黨利益高於個人利益的政黨文化，並且發揮民主精神，朝野一致對外，打造堅韌永續的國家。

第三個團結是民主陣營要團結，賴清德說，現在的台灣已經是世界台灣，他未來會更堅定信賴台灣，並與民主陣營肩並肩站在一起，持續升文化交流合作，讓台灣成為世界台灣，走在民主和平，創新繁榮與公益永續道路上。

民進黨在高雄鳳山舉辦「黃金周團結勝選之夜」，主辦單位宣布現場湧入12萬名支持者。...
民進黨在高雄鳳山舉辦「黃金周團結勝選之夜」，主辦單位宣布現場湧入12萬名支持者。記者余承翰／攝影
民進黨總統候選人賴清德出席今晚在高雄鳳山舉辦的「黃金周團結勝選之夜」，主辦單位宣...
民進黨總統候選人賴清德出席今晚在高雄鳳山舉辦的「黃金周團結勝選之夜」，主辦單位宣布現場湧入12萬名支持者。記者余承翰／攝影
民進黨在高雄鳳山舉辦「黃金周團結勝選之夜」，主辦單位宣布現場湧入12萬名支持者。...
民進黨在高雄鳳山舉辦「黃金周團結勝選之夜」，主辦單位宣布現場湧入12萬名支持者。記者余承翰／攝影
民進黨在高雄鳳山舉辦「黃金周團結勝選之夜」，主辦單位宣布現場湧入12萬名支持者。...
民進黨在高雄鳳山舉辦「黃金周團結勝選之夜」，主辦單位宣布現場湧入12萬名支持者。記者余承翰／攝影
民進黨在高雄鳳山舉辦「黃金周團結勝選之夜」，主辦單位宣布現場湧入12萬名支持者。...
民進黨在高雄鳳山舉辦「黃金周團結勝選之夜」，主辦單位宣布現場湧入12萬名支持者。記者余承翰／攝影

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