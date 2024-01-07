赴日出關7分鐘後就發生撞機 台記者傻眼直衝觀景台

日本事故狀況頻傳。圖／TVBS提供

日本 新年第一天，能登半島就地牛大翻身，發生7.6強震重大公安事故。台灣第一時間多家媒體連夜啟程，前往日本採訪，報導震災區最新消息。TVBS資深國際記者郭展毓、攝影記者楊清波也是其中一分子，沒想到採訪團隊等待轉機時，羽田機場發生飛機擦撞意外，直擊現場狀況的兩人，立刻著手蒐集資訊，緊急現場連線報導，展現靈活的應變能力。

回想當時情況，連擁有豐富國外採訪經驗的郭展毓也坦言很難忘，「當地時間5點40分左右出海關，7分鐘後就發生撞機，才剛換好日幣，我們就立刻衝到觀景台，拍攝現場畫面。」

他們碰巧遇上這起事故，意外成為台灣唯一直擊事發現場的記者，郭展毓和楊清波新聞魂上身，想盡辦法掌握救援方案、民眾反應、釐清責任等訊息，但「意料之外」卻沒有結束。

郭展毓和楊清波準備動身前進災區前，東京JR山手線傳出隨機攻擊事件，兩人立刻開始消化資訊、張羅畫面，利用最短時間將消息傳遞給台灣觀眾。郭展毓表示：「記者原本就是哪裡有新聞就往哪裡去，這次出差沒有特別的感覺，只有一種必須將消息儘快傳遞出去的使命感。」也期望透過詳實正確的報導，讓台灣觀眾進一步了解重大新聞的影響及後續發展。

原定在1月2日抵達震災現場的郭展毓和楊清波，因為留在羽田機場處理撞機、隨機攻擊事件，比預計晚了3天抵達震災區，兩人沒有因此慌了手腳，按部就班完成所有採訪工作。