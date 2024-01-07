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漏水忍10年爆發 他拿電鑽攻破鄰居天花板判刑又判賠

記者張議晨／高雄即時報導
謝男不滿住處漏水，忍了10年後不具水電專業的他，竟鑽破樓上鄰居天花板，讓對方感受滴水滋味。示意圖，與本文無關。(本報系資料照)
謝男不滿住處漏水，忍了10年後不具水電專業的他，竟鑽破樓上鄰居天花板，讓對方感受滴水滋味。示意圖，與本文無關。(本報系資料照)

高雄謝姓男子不滿5樓的張姓鄰居害他家漏水，13年前曾提告求償敗訴，謝男隱忍10年爆發，揚言讓張「感受漏水的滋味」，持電鑽鑽破頂樓水管，害張男住家冒出水柱，謝男被依毀棄損壞罪判刑5月得易科罰金，法院判他還要再賠8萬5574元(新台幣，下同，約2800美元)。

謝男與張男都是同一棟公寓的鄰居，謝男住在4樓，張男住在5樓，謝男長期飽受住處漏水之苦，謝認為是張的浴室防水有問題，害他家中常常漏水，13年前曾提告向張男求償7萬元修繕費，最後法院判謝男敗訴確定。

謝求償失敗後，轉要求張協助修理漏水，也不被對方理會，2021年10月，累積多年怨氣的謝男，帶著電鑽與35公分長的鑽頭，跑到公寓頂樓，原本計畫鑽破自己家用水管，讓水滲入張男住處，卻意外鑽破張家客廳天花板。

謝男回家後打開水龍頭，自來水沿著破管及天花板破洞灌進張男住家，張看到客廳漏水，抬頭看見天花板被鑽一個洞，懷疑是謝男報復，氣得找謝理論，謝見張男上門，還當著張男妻子面稱「我要讓你感受漏水的滋味」，氣得張男報警提告。

高雄地院審理時，謝男坦承為了報復住家漏水，才會拿電鑽鑽破張男住家天花板，法官認為張男天花板破洞後，雖然要用水桶接水，但不至於影響房屋使用，依法判刑5月，得易科罰金確定。

事後張男對謝男求償，包含修繕費、精神慰撫金等，合計向謝男索賠25萬3000元。謝男反駁，稱修繕費沒有這麼高，若要他賠償，最多只願賠5萬元。

高雄地院簡易庭認為，謝男鑽孔後又拒絕修繕孔洞，造成張男生活長期不便，已侵害生活品質，計算修繕費後以2萬5574元較為適當，另精神慰撫金則應賠償6萬元，合計8萬5574元。可上訴。

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