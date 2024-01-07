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藍、白、綠大拚鬥 總統候選人8日齊集台南掃街拉票

記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右），明天都要到台南車掃。（本報系資料照）
民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右），明天都要到台南車掃。（本報系資料照）

選前最後一周，台南市藍、綠、白大拚鬥，藍營已在5日晚舉辦造勢晚會，明天8日3黨總統候選人到台南，侯友宜到安南區、北區掃街拉票，希望在綠營深綠區衝出高票。賴清德車隊繞第2至第6選區；白營從8日下午到9日以車隊掃街。3黨把握最後機會力衝刺，綠營要在本命區衝出全國最高得票率，藍、白營則要逆轉勝。

離選舉日不到6天，為了最後衝刺，各陣營都卯足全力拉票，藍陣營在台南最後一場大型造勢活動，5日已在花園夜市登場，接著就是到各選區掃街拜票，藍營表示，侯友宜明天1月8日從上午9點20紛起到傍晚在台南市立委第3選區，由立委候選人姚正玉等人陪同到北區廟宇勝安宮、安南區海尾朝皇宮、本淵寮朝興宮上香以及車隊掃街，最後到和緯路黃昏市場拜票。其中安南區是民進黨深綠區，因人口多，更是兵家必爭之地，藍營若能在安南區小輸就是勝利。

民進黨12日晚在台南有場大型選舉之夜造勢活動，賴清德將參加，護住自己的本命區，結束後再趕到新北市總部在此舉辦的選情之夜。8日下午賴清德的全台掃街拜票車隊到台南，下午2點從第6選區仁德仁壽宮出發，然後沿路經第6、5、3、4、2選區，以車隊掃街。而第1選區將在10日由副總統候選人蕭美琴陪同候選人賴惠員掃街。

民眾黨則連續2天在台南以車隊掃街，下午2點起從新營出發，並至麻豆護濟宮參拜，晚上到麻豆夜市拉票，並在鳳山宮廟口開講；隔天11月9日上午8點半在關廟山西宮參拜，然後車隊掃街，晚上到到永康復華夜市、善化夜市拉票。

侯友宜台南市競選總部總幹事謝龍介表示，台南已起風，感受到民眾要國民黨勝利，下架民進黨的氣氛與氣勢，會逆轉勝。民眾黨台南市黨部蔡宛秦說，氣勢已衝出，柯文哲在台南會勝利。賴清德台南競選總部執行總幹事蔡筱薇說，賴蕭配會在台南本命區衝出最漂亮的得票率，贏得選舉。

賴清德 侯友宜 民進黨

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