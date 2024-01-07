我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國安部警告航空迷 小心淪為「竊密志願者」

泰晤士報：中國試圖以「空戰」影響選舉結果

昔「時代力量」戰友鬧翻 邱顯智嗆黃國昌賣友求榮

記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委邱顯智（中）公開批評民眾黨不分區立委候選人黃國昌（右）賣友求榮。（記者蘇健忠／攝影）
時代力量立委邱顯智（中）公開批評民眾黨不分區立委候選人黃國昌（右）賣友求榮。（記者蘇健忠／攝影）

時代力量立委邱顯智今天說，民眾黨不分區立委候選人黃國昌賣友求榮，為了躲在民眾黨的舒適圈，連親自下去選舉都不敢，現在批評時力是小綠，站著說話不腰疼，當初他會支持無黨籍台北市長候選人黃珊珊，就是在為2024年加入民眾黨不分區來布局。

邱顯智晚間在臉書發布「時力真心話」影片表示，黃國昌說時力是小綠，自己覺得非常荒謬，因為他本人到現在都還在基層、參選新竹市區域立委，如果這樣就叫做小綠，請問躲在舒適圈裡面，連下去選舉都不敢的人，有什麼資格來說這個叫作小綠。

邱顯智指出，苗栗縣前議員宋國鼎前年參選苗栗縣長，當時在地方跟國民黨民進黨對幹，時代力量立委王婉諭正在新竹縣參選區域立委，民進黨也派出年輕人在爭奪選區，大家一直走到現在，從頭到尾沒有任何改變，反倒是黃國昌站著說話不腰疼，「自己不願意去打拚，然後嘲笑這些為了這個黨在犧牲奉獻、努力的人。」

邱顯智批評，2022年的台北市長選戰，黃國昌在最後關頭的時候，跑去支持黃珊珊，導致多位年輕的議員候選人落選，很多人都是拿著身家在選舉，黃國昌曾經擔任3年時代力量黨主席，「一入黨大家就支持你當黨主席，結果你到底回報給這些年輕人什麼，一直到現在，沒辦法給人家一個交代。」

邱顯智質疑，黃國昌說時力是小綠，所以要加入民眾黨，為了自己的政治前途，跑去做這樣的選擇，就不要再來這邊抹黑，「為什麼在選前最後一刻的時候，是跑去挺黃珊珊，現在都看得非常清楚了，就是在為2024年加入民眾黨不分區來布局。」

邱顯智說，黃國昌要走一條簡單、輕鬆的路，那就他光明正大地去走，然後大聲地說「我要走就是為了要當立委」，現在還要反過來指責這些扛著這個黨、努力在奮戰的人，說這樣就是小綠，難道還說得過去，請不要在這裡講五四三，扯到有剩，這個叫做賣友求榮。

邱顯智強調，現在還留在時代力量的人，每天從早忙到晚，早上5時多出門，搞到晚上10時多回家，為了扛著這個黨的招牌，堅持走一個獨立政黨，一個堅定的第三勢力這條路，還要被你這樣抹黑，真的是太離譜了。

民進黨 國民黨 臉書

上一則

趙少康遺失「敬老卡」 民眾撿到以為是宣傳

延伸閱讀

黑白集／白營爆內戰 謝立功瞄準黃珊珊

黑白集／白營爆內戰 謝立功瞄準黃珊珊
民眾黨內訌? 謝立功嗆黃珊珊：柯得票未達前二應辭立委

民眾黨內訌? 謝立功嗆黃珊珊：柯得票未達前二應辭立委
黃國昌批侯友宜不敢請辭 籲選民讓侯回去當新北市長

黃國昌批侯友宜不敢請辭 籲選民讓侯回去當新北市長
白批綠新潮流貪腐 列賴清德12護法

白批綠新潮流貪腐 列賴清德12護法

熱門新聞

30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

2023-12-30 18:07
桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝

萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

2023-12-31 14:17
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

2024-01-01 08:56
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）出席電視辯論會，表示「來給主席加油」。記者許正宏／攝影

被拍到辯論會台下睡著 吳欣盈：感冒帶孩子沒辦法

2023-12-30 09:59
高雄跨年演唱驚傳有人持刀，民眾奔逃。(截自UDN)

高雄跨年出事 主唱表演一半驚呼「有人拿刀」 觀眾奔逃

2023-12-31 09:26
引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14

超人氣

更多 >
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常
波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」
中國媒體起底紐約「流浪博士」老家在江蘇 堂兄：好在他還活著

中國媒體起底紐約「流浪博士」老家在江蘇 堂兄：好在他還活著