臉書「割頸案」遭刪文怒開戰 網紅小商人：越刪掛越多

小商人的貼文被無預警下架，氣得他貼文怒嗆開戰。圖／翻攝臉書「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」

新北市某國中男學生割頸殺害同校學生，因相關法律規範「乾哥」、「乾妹」的個資禁止公開，網紅小商人除公布他們兩人長相、個資，更在臉書 發文要以受害同學為名推行「X同學條款」修法，但是他的這篇文章卻被無預警下架，他氣得怒開戰「越刪我就去掛越多」、「要玩都來，XXX的！」

➤➤➤台灣國中生割頸案延燒 「乾兄妹」看板登紐約時報廣場

小商人5日在臉書「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」表示，「這2隻猴子之前就已經拿開山刀鬥毆，還霸凌女同學上了新聞。就是因為沒有揭露個資、受到保護」，如果死者學生事前就知道對方很危險，當天或許就能用別的方式處理，避免這樁憾事，因此他想推動修法，且是「用X同學的名字當紀念」，希望X同學是最後一名犧牲者。

但是這篇貼文卻遭無預警下架，小商人氣得發文「你們就繼續檢舉沒關係，把我的文章撤掉不會比較好過。你們越刪我就去掛越多， 鎖我流量也沒差，反正我也不靠這個吃飯。要玩都來，XXX的。」