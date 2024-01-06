勿讓蔣經國的話成遺憾 侯友宜：用選票守護下一代

國民黨總統候選人侯友宜（車上）車隊掃街揮手拜票，受民眾熱烈歡迎和爭相揮國旗握手、加油。(記者曾增勳／攝影)

選前最後黃金周日，國民黨總統候選人侯友宜 今天上午在桃園市中壢車隊掃街號召選民站出來選票守護台灣的未來，侯友宜引用蔣經國先生「今天不做明天會後悔」的話、表示，選舉剩下不到一個禮拜，就決定台灣的未來，這次決定比以前的決定更重要，民進黨 如果繼續執政、台獨主張的賴清德當選，台灣將會一去不回頭，這是千真萬確一定會引來戰爭。

侯友宜與黨籍立委侯選人魯明哲、呂玉玲會同桃園市長張善政至中壢興元宮向三官大帝參香、祈求「政黨輪替、高票當選」，侯友宜一行人受到民眾手持國旗、侯康旗號揮舞，爭相與侯友宜拍照握手，高喊「總統好」「凍蒜」，侯車隊隨即展開中壢地大掃街，拜託鄉親支持侯康配、立委支持魯明哲、呂玉玲。

侯友宜表示，這禮拜就決定台灣的未來，民進黨如果繼續執政，台獨主張的賴清德當選，台灣將會一去不回頭，會引來戰爭，賴沒有放棄台獨主張並說中華民國 是災難，中華民國是神話。這很恐怖，你的孩子準備上戰場，你一輩子打拚就是顧這塊土地，子孫在這裡生活，大家真的要這樣嗎？

剩下一個禮拜，除了我們孩子下一代能不能住得下去，民進黨貪汙的事情一堆「上梁不正下梁歪」，這些問題都看在眼裡，2024這一役，台海安定就靠大家用選票來守護，一定要將貪汙腐敗改成清廉、有效率為台灣人民服務，不能選舉像民進黨這樣，掌握黨政及很多網路媒體側翼，鋪天蓋地抹黑又抹紅，還用國家機器、騙選票方式向人民掠奪公權，賴清德贏得政權的話，台灣人民日子會更難過。