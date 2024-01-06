韓國瑜訴求棄保：柯文哲不會贏 挺柯選票要投侯友宜

選前超級星期六國民黨總統候選人侯友宜在中壢舉辦大型造勢晚會，排名國民黨不分區第一名的立委候選人韓國瑜（圖）致詞時，向柯文哲的支持者喊話，請求集中選票投給侯康配，並向鴻海創辦人郭台銘喊話回歸藍軍，要求藍軍歸隊。(記者許正宏／攝影)

台灣總統大選選前黃金周，國民黨 昨在桃園中壢舉辦大造勢，不分區立委候選人韓國瑜 表示，支持民眾黨總統候選人柯文哲 不是好不好的問題，是贏不贏的問題，侯康跟賴蕭選票可能在10萬票內輸贏，他直言「重點是柯不會贏，所以柯的支持者選票要給侯康」。

韓國瑜並喊話鴻海創辦人郭台銘回頭，不要因為個人的愛恨情仇，在這場保護中華民國最偉大、且重要的選舉讓自己缺席，如果讓中華民國輸掉，這算什麼？韓國瑜強調，在國旗之下，大家都渺小微不足道，這次輸掉選舉，一定會後悔。

選戰進入最後倒數，藍綠白都打韓國瑜這張牌，在韓國瑜呼籲韓粉歸隊後，國民黨總統候選人侯友宜表示，韓國瑜這次全力輔選，歡迎所有支持韓、支持國民黨、支持侯康配的民眾站出來，完成政黨輪替。柯文哲說，他與韓國瑜是好朋友，知道對方有壓力，理解就好。

民進黨則是在選戰最後關頭，以「抗韓牌」衝刺立委選情。民進黨輔選幹部指出，立委選戰主軸聚焦「拒絕韓國瑜當立法院長」，必須要綠營國會席次單獨過半。具體選戰操作上，訴求若是讓韓國瑜掌握國會龍頭，即使賴清德當選，也勢必施政困難。

民進黨輔選幹部表示，該策略分為兩個層次，第一階段目標鞏固基本盤，目前來看成效不錯；但第二階段擴大票源，吸納更多中間族群立委選票，甚至一併拉抬賴清德在總統大選的選情，目前不甚理想，成果十分有限。

柯文哲說，他跟韓國瑜是朋友，知道韓有壓力在，大家理解就好。他表示，選舉到這個階段，每個人投票想法差不多固定了，剩下還有中間游離票可以爭取。