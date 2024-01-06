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超級星期六 賴清德侯友宜戰新北桃園、柯文哲攻台中

中央社台北6日電
選前超級星期六，國民黨「台灣平安 人民侯康」桃園團結勝利大會6日晚間在中壢區舉行，黨籍總統候選人侯友宜（中）進場時受到現場支持者熱烈歡迎。中央社
選前超級星期六，國民黨「台灣平安 人民侯康」桃園團結勝利大會6日晚間在中壢區舉行，黨籍總統候選人侯友宜（中）進場時受到現場支持者熱烈歡迎。中央社

2024總統選戰黃金周登場，民眾黨總統候選人柯文哲啟動中台灣行程，國民黨總統候選人侯友宜與民進黨總統候選人賴清德力戰新北，下午分別在新莊造勢，晚間移至桃園拚場；賴清德還到嘉義輔選，趕場台中造勢與柯文哲拚場，3陣營強攻3大都會票倉，相互較勁。

2024總統選舉激戰，今天是選前最後一個周六，藍綠白3陣營無不趕場拚陸戰，盼催出勝選氣勢。柯文哲今天一早啟動決戰中台灣的台中行程，喊出「中台灣贏、選舉就會贏」氣勢，陪同黨籍立委候選人蔡壁如車隊掃街，再赴梧棲朝元宮、南門福德祠參拜，並在台中市民廣場前定點合影，晚間出席Team KP造勢大會。

選前超級星期六，台灣民眾黨總統候選人柯文哲（中白衣者）6日晚間在台中舉辦造勢晚會...
選前超級星期六，台灣民眾黨總統候選人柯文哲（中白衣者）6日晚間在台中舉辦造勢晚會全力催票，在熱情民眾夾道歡迎下踏入會場。中央社

侯友宜上午回防本命區新北市，在板橋、土城、五股與泰山等4區車掃，賴清德則到新北市汐止區參香，為尋求立委連任的賴品妤站台造勢，藍綠陣營在新北各據一方比拚。此外，賴清德下午還趕赴侯友宜的故鄉嘉義縣市，為黨籍立委王美惠、蔡易餘等人站台輔選。

新北市新莊體育園區是今天拚場戰區，侯友宜偕副手趙少康下午在體育館，為挺侯大將、新北市議長蔣根煌的兒子蔣欣璋站台，現場萬人滿到體育場外，侯友宜6度喊出「咱一定會贏」；賴清德隨後也與搭檔蕭美琴在隔壁辦戶外造勢，萬張椅子迅速坐滿，現場凍蒜聲不斷，氣勢如虹。

藍綠陣營拚場交戰持續，晚間再移師桃園中壢舉辦造勢晚會。侯友宜有國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、國民黨不分區立委候選人韓國瑜等人站台；賴清德則有總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦、前行政院長蘇貞昌力挺。藍綠都展現團結氣勢，雙雙喊出數萬人支持。

與此同時，柯文哲晚間也在台中大里振坤宮旁舉行「台中Team KP造勢大會」，民眾黨不分區立委候選人黃國昌、黃珊珊現身助講，現場座無虛席，柯文哲還未上台，就喊出現場破萬人，附近道路更站滿熱情支持民眾。

民進黨6日晚間在新北市新莊區舉行大型造勢晚會，選前超級星期六全力催票，黨籍總統候...
民進黨6日晚間在新北市新莊區舉行大型造勢晚會，選前超級星期六全力催票，黨籍總統候選人賴清德（中）與前行政院長蘇貞昌（左）等人同台籲請選民支持。中央社

賴清德也未讓柯文哲獨美，傍晚與行政院長陳建仁在台中市豐原區鎮清宮旁空地大造勢，喊出3大重要使命守護台灣，強調已接下總統蔡英文的鑰匙，邀請民眾上車，一起走向民主和平的道路。

賴清德 侯友宜 柯文哲

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