選前黃金周 藍綠白7日齊聚高雄造勢拚場

民進黨6日晚間在新北市新莊區舉行選前大型造勢晚會，全力衝刺選情，總統蔡英文（中）也現身站台，為黨籍立委候選人拉票。中央社

選前黃金周，綠、藍、白明天將齊聚高雄造勢催票，綠營有總統蔡英文等人加持，藍營則預告有神秘嘉賓出席，民眾黨上午掃街、晚上在鼓山區舉辦造勢活動，3組人馬互別苗頭，車拚意味濃。

民進黨明天晚上將在高雄捷運鳳山西站旁舉辦「2024黃金周選前之夜」造勢晚會，除了民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴外，還有蔡總統、前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁及民進黨高雄市立委候選人等人出席。

國民黨 「台灣平安，人民侯康」高雄團結勝利大會，明天下午在高雄夢時代前廣場舉行，除了國民黨總統候選人侯友宜 、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨不分區立委候選人韓國瑜、台北市長蔣萬安等人出席，還預告有神秘嘉賓。

民眾黨明天晚上在鼓山區神農路封路舉辦「相信美好台灣、改變從高雄開始」造勢晚會，民眾黨正副總統候選人柯文哲 、吳欣盈及柯文哲妻子陳佩琪、民眾黨不分區立委候選人黃國昌等人出席。

此外，侯友宜下午還將前往苓雅寮鼓山亭參拜，晚上到瑞豐夜市拜票。柯文哲下午逛駁二，晚上也到瑞豐夜市拜票，但與侯友宜時間錯開約1小時。

陳佩琪明天晚上還將與民眾黨婦女委員會到大寮區出席台灣愛與希望國際關懷協會年度感恩餐會，呼籲社會大眾關注受虐兒少議題。