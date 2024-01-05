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美專家：若民進黨再贏大選 意味中國對台政策失敗

中央社／葉華盛頓5日專電
民進黨3日在新北市土城區舉行選前造勢晚會，正副總統候選人賴清德（右）、蕭美琴（左）出席，籲請選民全力相挺。（中央社）
民進黨3日在新北市土城區舉行選前造勢晚會，正副總統候選人賴清德（右）、蕭美琴（左）出席，籲請選民全力相挺。（中央社）

華府智庫中國事務專家賀博然今天指出，若民進黨史無前例地連續第三次贏得總統大選，將是中國對台政策失敗的象徵。甘思德則認為，儘管台海仍有衝突的可能，但不論誰勝出，戰爭的可能性仍然很低。

台灣即將在13日投票選出下任總統。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今天特別就台灣大選與未來台海局勢舉行電話簡報。

CSIS高級顧問暨中國商務與經濟董事項目主任甘思德（Scott Kennedy）指出，雖然台海仍有衝突的可能性，必須保持高度警戒，不論誰勝出，戰爭的可能性仍然很低。

他分析，儘管中國軍事力量急遽增加，並重點關注台灣局勢，但美中軍事平衡依然穩健，且美國的軍事存在十分強大，也擴大與區域盟友合作，目前的平衡仍相當穩定；此外，兩岸經貿相互依存度仍高，一旦發生衝突，貿易、投資、人員移動都會受到干擾，北京面臨的代價可能比俄羅斯入侵烏克蘭遭受國際制裁的代價更高。

他表示，台灣各項民調也顯示，民眾支持維持現狀的共識十分強烈，即使民進黨總統候選人賴清德當選，也不會有任何人真正企圖改變現狀。

甘思德透露與中國官員的對話指出，中國官員對沒有在台灣議題上取得更多進展感到極度沮喪，這表明北京缺乏評估自身行為如何影響兩岸關係的能力。北京也意識到軍事層面衝突將對經濟、政權帶來嚴重後果，這讓北京在某種程度上陷入困境，試圖作為卻未能取得成果。

CSIS費和中國研究項目（CSIS Freeman Chair in China Studies）副主任麥艾維（Lily McElwee）說，美國在台灣選舉上並未採取立場，美國總統拜登（Joe Biden）傳遞的訊息是，選舉的神聖性至關重要，這將由台灣人民做出選擇，而非其他人。拜登也在去年11月與中國國家主席習近平會晤時要求尊重台灣選舉程序。

麥艾維表示，對華府而言，持續展開雙邊對話、避免軍事對抗十分重要。華府清楚這次選舉可能影響雙邊緊張局勢。拜登政府充分利用溝通管道，不斷重申和平、穩定與維持現狀的重要性。

CSIS中國實力計畫（China Power Project）研究員賀博然（Brian Hart）則談到，部分學者認為不論誰當選，兩岸關係都會持續緊張，即使國民黨獲勝，也不太可能回到北京認為的前總統馬英九時期的高位，因此北京無論如何都不太樂觀。從北京角度看，更像是兩害或是三害中取其輕。

他表示，一個大問題在於中國將如何行動，許多美國學者與卸任官員擔心，中國將在大選後數週、數個月內進行軍事演習；關鍵在於北京何時採取行動，是選後立即採取行動，還是等待就職典禮時，或是會無限期等候新任總統的言行。北京回應的時機將能更清楚了解中國將如何處理台灣議題與兩岸關係的整體發展。

賀博然並指出，台灣在1996年舉行總統直選以來，從未有政黨連續3次贏得大選，若賴清德當選，將是史上首次，而這最終將成為中國對台灣政策失敗的象徵。北京不樂見民進黨持續贏得大選，問題在於中國將如何改變或者是否會改變。

華府 拜登 民進黨

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