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賴清德：世界都在看台灣 賴蕭配堅守民主價值

中央社彰化5日電
民進黨總統候選人賴清德今晚到彰化縣溪湖鎮，呼籲選民三張選票都投給民進黨。記者黃仲裕／攝影
民進黨總統候選人賴清德今晚到彰化縣溪湖鎮，呼籲選民三張選票都投給民進黨。記者黃仲裕／攝影

民進黨總統候選人賴清德今晚指出，世界都在看台灣人民未來是要走向世界還是鎖進中國，是要堅守民主價值還是向威權低頭，拜託民眾把選票投給象徵民主及未來的賴清德、蕭美琴。

民主進步黨今晚在彰化溪湖鎮舉辦黃金週造勢晚會，出席的除賴清德、前行政院長蘇貞昌外，民進黨在彰化縣提名的4名立委候選人陳秀寳、黃秀芳、吳音寧以及陳素月都到場，展現團結氣勢。

賴清德致詞時指出，這場總統選舉是全世界最重要、最關鍵的一場選舉，不只是要選出台灣未來的國家領導人，決定台灣未來的國家方向，也和印太地區和平與穩定有關，現在國際媒體紛紛進駐台灣，都在看台灣人民在1月13日要做出什麼樣的選擇。

賴清德說，世界都在看台灣人民未來是要走向世界還是鎖進中國，是要堅守民主價值還是向威權低頭，鄉親手中神聖的一票將決定未來的命運，他要拜託大家把選票投給民主及未來，支持賴蕭配

賴清德指出，領導國家就好像開車，不但要有掌握方向盤的穩健駕駛，也要有幫忙看前看後的副駕駛，這樣車子才能開得穩，才不會開錯道路，過去8年台灣在總統蔡英文帶領下，已經走向正確的道路，也得到世界各國的肯定，既然是正確的路，就要繼續走下去，選擇對的人，讓賴清德、蕭美琴帶領大家在民主的道路上穩健走下去。

賴清德 民進黨 賴蕭配

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