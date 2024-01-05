我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

股指收盤小漲 結束九周連漲

規模4.2 洛杉磯地震了…不到1秒 震感「很強烈」

號召民主之盾論述接力 台學者：親中路線已是過去式

中央社台北5日電

2024總統大選進入倒數階段，多名學者發起「民主之盾」論述接力活動，東海大學教授沈有忠表示，台灣需要有國際觀、捍衛主權的領導人，不是糾結過去的九二共識、堅持一個中國的幽靈；中經院助研究員王國臣認為，親中路線已是過去式。

亞洲政經與和平交流協會、台灣公共策益、台灣教授協會等民間團體今天在立法院召開記者會，說明學界擔憂九二共識、一個中國的幽靈又再次纏繞台灣，因此發起「民主之盾」論述接力，號召學界從國防、國際、產業、就業、平權、人權等各項國政議題，提出想法與呼籲。

「民主之盾」策劃人之一、東海大學教授沈有忠認為，台灣正在深化與國際的鏈結，需要有國際觀、捍衛台灣主權的領導人，而不是糾結於過去的九二共識、堅持一個中國的幽靈。

中華經濟研究院助研究員王國臣從產業、經貿與經濟安全的角度分析並指出，現在的國際情勢和前總統馬英九執政時期差很多，親中路線已經是過去式，因為現在中國經濟走向衰敗，甚至很多國際機構預測，今年中國經濟不是那麼好的情況下，靠向中國市場似乎看不到甜頭。

王國臣指出，中國金融風暴正逐步成形下，現在擁抱中國，難道是要讓風險外溢到台灣，且外資部分也在逃，加上中國面臨投資動能不足情況下，現在去擁中、親中，到底是在資助中國還是幫助台灣。

台灣公共策益發起人董思齊表示，2024年不僅是台灣大選年，更有超過40個民主國家將舉行大選，而台灣正是這場接力賽的第一棒，不僅非常重要，國際也非常重視。民眾的每一張選票，除了是對台灣未來4年國家路線的選擇，更是向國際社會宣示，台灣將與哪些國家走一起的重要決定。

成功大學政治系教授王宏仁說，建議未來新政府選出後，要注意幾件事情，例如台灣應在全球舞台上扮演主動角色，相關作法包括在國安團隊中設立風險應變小組等，也希望新政府要破除對中國市場一廂情願的看法。

東吳大學政治系助理教授陳方隅呼籲，身為國家領導者，應將性別平權放在優先的位子，千萬不能走回頭路。

受邀出席記者會的民進黨立委洪申翰表示，民進黨在新的國際地緣政治格局下，精準把握機會以及做出清晰路線，受到來自國際社會的支持，累積很多國際民主資本，而從近期各總統候選人團隊表現可看出，民進黨的「賴蕭配」具備國際經驗與視野，希望大家支持。

民進黨不分區立委候選人沈伯洋則論述台灣的民主危機，包括選舉到了，現在多一個中國共產黨幫忙綁樁、放謠言，對台灣來說，這是另一個黨國威權體制，使得台灣的民主無法深化。

民進黨 平權 馬英九

上一則

分析：不論台灣誰當選 美穩定對中關係目標都受考驗

下一則

賴清德：世界都在看台灣 賴蕭配堅守民主價值

延伸閱讀

推翻大選案 「特檢動作不斷」 川普律師控藐視法庭

推翻大選案 「特檢動作不斷」 川普律師控藐視法庭
台灣查介選鎖定新住民 挨批歧視 學者：某種程度的恐怖

台灣查介選鎖定新住民 挨批歧視 學者：某種程度的恐怖
「別像選特首」 賴清德再打抗中牌 柯文哲：又賣芒果乾

「別像選特首」 賴清德再打抗中牌 柯文哲：又賣芒果乾
冷眼集／綠營眼中新住民 選舉才有利用價值

冷眼集／綠營眼中新住民 選舉才有利用價值

熱門新聞

30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

2023-12-30 18:07
引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝

萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

2023-12-31 14:17
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

2024-01-01 08:56
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）出席電視辯論會，表示「來給主席加油」。記者許正宏／攝影

被拍到辯論會台下睡著 吳欣盈：感冒帶孩子沒辦法

2023-12-30 09:59
高雄跨年演唱驚傳有人持刀，民眾奔逃。(截自UDN)

高雄跨年出事 主唱表演一半驚呼「有人拿刀」 觀眾奔逃

2023-12-31 09:26

超人氣

更多 >
四血型「最好相處」排行榜 B型人見人愛、這血型需要花時間靠近

四血型「最好相處」排行榜 B型人見人愛、這血型需要花時間靠近
影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
淫魔檔案5重點：柯林頓喜歡年輕女子、艾普斯坦稱「打給川普」…

淫魔檔案5重點：柯林頓喜歡年輕女子、艾普斯坦稱「打給川普」…
世說新聞╱暗訪南加紅燈區 站街女湧上街頭只因...

世說新聞╱暗訪南加紅燈區 站街女湧上街頭只因...