號召民主之盾論述接力 台學者：親中路線已是過去式

2024總統大選進入倒數階段，多名學者發起「民主之盾」論述接力活動，東海大學教授沈有忠表示，台灣需要有國際觀、捍衛主權的領導人，不是糾結過去的九二共識、堅持一個中國的幽靈；中經院助研究員王國臣認為，親中路線已是過去式。

亞洲政經與和平交流協會、台灣公共策益、台灣教授協會等民間團體今天在立法院召開記者會，說明學界擔憂九二共識、一個中國的幽靈又再次纏繞台灣，因此發起「民主之盾」論述接力，號召學界從國防、國際、產業、就業、平權 、人權等各項國政議題，提出想法與呼籲。

「民主之盾」策劃人之一、東海大學教授沈有忠認為，台灣正在深化與國際的鏈結，需要有國際觀、捍衛台灣主權的領導人，而不是糾結於過去的九二共識、堅持一個中國的幽靈。

中華經濟研究院助研究員王國臣從產業、經貿與經濟安全的角度分析並指出，現在的國際情勢和前總統馬英九 執政時期差很多，親中路線已經是過去式，因為現在中國經濟走向衰敗，甚至很多國際機構預測，今年中國經濟不是那麼好的情況下，靠向中國市場似乎看不到甜頭。

王國臣指出，中國金融風暴正逐步成形下，現在擁抱中國，難道是要讓風險外溢到台灣，且外資部分也在逃，加上中國面臨投資動能不足情況下，現在去擁中、親中，到底是在資助中國還是幫助台灣。

台灣公共策益發起人董思齊表示，2024年不僅是台灣大選年，更有超過40個民主國家將舉行大選，而台灣正是這場接力賽的第一棒，不僅非常重要，國際也非常重視。民眾的每一張選票，除了是對台灣未來4年國家路線的選擇，更是向國際社會宣示，台灣將與哪些國家走一起的重要決定。

成功大學政治系教授王宏仁說，建議未來新政府選出後，要注意幾件事情，例如台灣應在全球舞台上扮演主動角色，相關作法包括在國安團隊中設立風險應變小組等，也希望新政府要破除對中國市場一廂情願的看法。

東吳大學政治系助理教授陳方隅呼籲，身為國家領導者，應將性別平權放在優先的位子，千萬不能走回頭路。

受邀出席記者會的民進黨 立委洪申翰表示，民進黨在新的國際地緣政治格局下，精準把握機會以及做出清晰路線，受到來自國際社會的支持，累積很多國際民主資本，而從近期各總統候選人團隊表現可看出，民進黨的「賴蕭配」具備國際經驗與視野，希望大家支持。

民進黨不分區立委候選人沈伯洋則論述台灣的民主危機，包括選舉到了，現在多一個中國共產黨幫忙綁樁、放謠言，對台灣來說，這是另一個黨國威權體制，使得台灣的民主無法深化。