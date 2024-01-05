經濟學人：台灣大選對中國是近在眼前危機

英國週刊「經濟學人」專欄文章寫道，台灣本月13日舉行的大選不只將選出未來4年的領袖，可能也將讓人看清政治是否仍能解決「台灣問題」，或只有武力能逼台灣屈於中共統治。歐新社

英國週刊「經濟學人」專欄文章寫道，台灣本月13日舉行的大選不只將選出未來4年的領袖，可能也將讓人看清政治是否仍能解決「台灣問題」，或只有武力能逼台灣屈於中共 統治。

「經濟學人」（The Economist）專欄「茶館」今天發表「台灣大選對中國來說是近在眼前的危機」（For China, Taiwan’s elections are a looming crisis）一文，內容寫道，習近平在2023年12月31日演說中提到，兩岸統一是「歷史必然」；照理說，他會比較希望在不用把政權賭在全面入侵台灣的情況下兌現這項承諾，因為這可能要冒著與美國開戰的風險。

比較安全的選項是在經濟和軍事上結合哄騙和箝制，讓台灣政界和商界菁英投降。長期以來，和平建立在美國嚇阻中國侵略和中國嚇阻台灣宣布獨立的基礎上，也取決於中共高層能否堅稱問題仍有可能透過協商來解決，尤其是對中國人民，畢竟他們所受的教育就是相信多數台灣人渴望回歸祖國。

文章寫道，若民主進步黨總統候選人賴清德 勝選，將再次令人懷疑兩岸以協商達成和平統一的可能性。

賴清德若勝出，將是民進黨連續第3次贏得總統選舉。中國官員和學者相繼警告，尤其向美方示意，他們不信任賴清德，認為他是個危險、畢生主張台獨的人。根據中方的警告，賴清德若勝選，將不會有「觀望期」。

若賴清德當選，為了嚇阻他採取任何激進行動，據說中國人民解放軍可能以新的方式舉行威脅台灣的演習，目的是向中國大眾展現決心，並讓台灣選民知道他們拒絕了和平道路。

新的挑釁可能包括中國派遣無人機飛越台灣，或中國海軍、海警找藉口搜索駛向台灣的船隻。如果賴清德當選，「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）也可能徹底中止實施。

文章寫道：「令人擔心的是，中方抱持（或假裝抱持）不切實際的期望，認為美國總統拜登及其政府會幫忙約束賴清德的總統職權。某種程度上，這顯示中國輕蔑地堅信民進黨（實際上是台灣選民）是美國在超級強權爭奪戰中用來壓制中國的倒楣棋子。某種程度上，這也反映出中國覺得美國也不信任賴清德。」

文章指出，賴清德2023年8月以副總統身分訪美，美方嚴格控制他的會面，中國外交官事前也聽取了關於賴清德行程的簡報。但中國應該認清現實。誠然，美國官員過去20年間曾公開嚴厲告誡民進黨領袖不要挑釁中國，但華府政治已經改變了。如果中國欺壓賴清德，美國必須挺他。

中國將台灣大選視為檢驗美國誠意的一次機會。上海政法學院學者相藍欣說，拜登堅稱不支持台獨，卻將此訊息與美方在危機發生時捍衛台灣的無條件承諾混在一起，對中國來說，台灣大選是「美國澄清其真正立場的機會」。

不過，另有數名中國學者認為，在美國11月總統大選之前，中國幾乎沒有動機要為了台灣引發重大危機。習近平需要知道拜登是否連任，或是嘴上不饒中國但對台灣也沒什麼感情的川普再度上台。

文章寫道，賴清德還未必勝選；事實上，若中國國民黨 總統候選人侯友宜當選，也可能讓一些人不滿地看清和平統一的前景。侯友宜呼籲兩岸對話，但台灣已經變了。如今的國民黨無法如10年前一樣向習近平讓步。對中國而言，侯友宜勝選可能和民進黨繼續執政一樣令人沮喪，只是方式不同。

除了總統大選，中國高層也將關注立法院選戰。國民黨和台灣民眾黨很可能掌握國會多數，並左右新總統的施政，即便是賴清德當選。在這種情況下，台灣喧鬧的民主將讓中共繼續期望不靠戰爭就能強行支配台灣，至少目前是如此。

學者預期，如果國民黨同時輸掉總統大選和立法院選舉，將在中國掀起國民黨是否還有未來的激辯。近百年來，中共與國民黨曾是戰友和內戰敵人，現在是兩岸對話中有點彆扭的夥伴，因共同反對台獨而綁在一起。

但熟悉沒有帶來尊重。當國民黨領袖訪問中國並抱怨中方的強硬政策難討台灣選民歡心時，中共高層聽到的是國民黨在為自己的政治無能哭訴。中國正意識到選舉會有後果。對中共來說，這永遠是別人的錯。