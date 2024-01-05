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蓄意隱晦警告選民？選前飄台灣中國氣球激增

國民黨台南團結之夜造勢 連勝文喊話：我們沒有退路了

記者萬于甄／台南即時報導
國民黨副主席連勝文到場助講時，向支持者喊話說「我們已經沒有退路了，大家通通沒有退路了」，希望選民可以一起往前衝。（記者萬于甄／攝影）
國民黨副主席連勝文到場助講時，向支持者喊話說「我們已經沒有退路了，大家通通沒有退路了」，希望選民可以一起往前衝。（記者萬于甄／攝影）

選戰進入倒數階段，藍綠白今天都到台南造勢、車隊掃街等，積極拉票、搶票、固票，國民黨今晚選在花園夜市舉辦「團結之夜」造勢晚會，活動前2小時已有許多民眾陸續到場等待，主辦單位也準備約2萬張椅子，場面聲勢浩大。國民黨副主席連勝文向支持者喊話說「我們已經沒有退路了，大家通通沒有退路了」，希望選民一起往前衝。

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康台南「團結之夜」造勢晚會由市議員蔡宗豪、李中岑等人主持，並由挺韓大將強強滾、杏仁哥等接力宣講，晚會開始後則由不分區立委提名人謝龍介、立委候選人周宏昌、姚正玉、陳以信等人助講，現場氣溫雖明顯降溫，但支持者依舊熱情相挺，搖旗揮舞不斷。

謝龍介提到，今天的團結之夜造勢晚會，是見證台灣準備將再次政黨輪替，他號召民眾一起揮舞國旗，翻轉台灣從台南開始，也展現台南人民的團結。隨後主持人也與民眾一起高喊口號，現場「凍蒜！凍蒜」聲持續不斷。

連勝文抨擊民進黨只要遇到事情就喊出「抗中保台」，台灣人還要忍耐多久，這個國家已失去平衡，看看台灣只要缺什麼、民進黨就賺什麼。連勝文更將川普與賴清德比喻為兩個瘋狂又危險的人，恐將台灣送入戰爭的邊緣。

連勝文也向支持者喊話，「我們已經沒有退路了，大家通通沒有退路了」，各位只能一起往前衝，剩下最後7天，希望與大家在勝利的終點相見。

侯友宜、趙少康台南「團結之夜」造勢晚會在花園夜市廣場舉辦，現場氣溫雖明顯比白天降...
侯友宜、趙少康台南「團結之夜」造勢晚會在花園夜市廣場舉辦，現場氣溫雖明顯比白天降溫，但支持者依舊熱情相挺，搖旗揮舞不斷。（記者萬于甄／攝影）

連勝文 國民黨 民進黨

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