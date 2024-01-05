年輕人不挺藍如何挽救？趙少康：侯康執政會改造國民黨

國民黨副總統候選人趙少康今日到高雄科技大學演講，台下學生提問年輕族群普遍對藍營評價很差，趙少康馬上回應「跟我有什麼關係」。（記者劉學聖／攝影）

國民黨 副總統候選人趙少康 日前到高雄科技大學演講，台下學生提問年輕族群普遍對藍營評價很差，問趙如何挽救形象，趙馬上回應「跟我有什麼關係？」強調年輕人可以對國民黨不滿，但不要對他和侯友宜 不滿，他原先已離開國民黨30年，重返就是希望能改造黨，往更好的方向前進。

一名高科學生提問表示，年輕人對於國民黨的支持率一直偏低，詢問趙少康有什麼改善方法、如何爭取年輕選票？趙回應，年輕人對國民黨印象不好「跟我有什麼關係」，他說，自己原本已離開國民黨30年，比年輕人都還早對國民黨感到不滿，前年因韓國瑜希望他選黨主席、改造國民黨，他才重新入黨。

「大家可以對國民黨不滿，不要對我不滿！」趙少康說國民黨不等於他，侯友宜也沒有這麼「國民黨性」，因為侯本身是行政官，長期行政中立，陳水扁也曾邀侯入民進黨，因此侯沒有這麼親國民黨，趙認為民間對國民黨不滿，不該怪罪到他與侯身上，未來侯與他執政會改造國民黨，往更好的方向前進。

另外有學生提問新北割喉案後，外界對於少觀所的感化作用產生質疑，未來國民黨如何調整矯正學校的教學模式？少年事件處理法是否有修法必要？趙少康回應，該法中稱18歲以下為少年，但16至18歲是否應另設範圍、14歲以下豁免權是否該調整，需要深入檢討和加強討論。