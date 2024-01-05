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蓄意隱晦警告選民？選前飄台灣中國氣球激增

年輕人不挺藍如何挽救？趙少康：侯康執政會改造國民黨

記者宋原彰／高雄即時報導
國民黨副總統候選人趙少康今日到高雄科技大學演講，台下學生提問年輕族群普遍對藍營評價很差，趙少康馬上回應「跟我有什麼關係」。（記者劉學聖／攝影）
國民黨副總統候選人趙少康今日到高雄科技大學演講，台下學生提問年輕族群普遍對藍營評價很差，趙少康馬上回應「跟我有什麼關係」。（記者劉學聖／攝影）

國民黨副總統候選人趙少康日前到高雄科技大學演講，台下學生提問年輕族群普遍對藍營評價很差，問趙如何挽救形象，趙馬上回應「跟我有什麼關係？」強調年輕人可以對國民黨不滿，但不要對他和侯友宜不滿，他原先已離開國民黨30年，重返就是希望能改造黨，往更好的方向前進。

一名高科學生提問表示，年輕人對於國民黨的支持率一直偏低，詢問趙少康有什麼改善方法、如何爭取年輕選票？趙回應，年輕人對國民黨印象不好「跟我有什麼關係」，他說，自己原本已離開國民黨30年，比年輕人都還早對國民黨感到不滿，前年因韓國瑜希望他選黨主席、改造國民黨，他才重新入黨。

「大家可以對國民黨不滿，不要對我不滿！」趙少康說國民黨不等於他，侯友宜也沒有這麼「國民黨性」，因為侯本身是行政官，長期行政中立，陳水扁也曾邀侯入民進黨，因此侯沒有這麼親國民黨，趙認為民間對國民黨不滿，不該怪罪到他與侯身上，未來侯與他執政會改造國民黨，往更好的方向前進。

另外有學生提問新北割喉案後，外界對於少觀所的感化作用產生質疑，未來國民黨如何調整矯正學校的教學模式？少年事件處理法是否有修法必要？趙少康回應，該法中稱18歲以下為少年，但16至18歲是否應另設範圍、14歲以下豁免權是否該調整，需要深入檢討和加強討論。

高科大一名助理教授提問，侯友宜與趙少康若當選，是否能承諾舉辦美中台三方高峰會，調和中美關係，讓中國改為防守戰略策略，此外若侯上任後人均GDP未達4萬美金，是否能承諾4年後不尋求連任？趙少康回應會努力提高國民所得，台灣可以做居中角色，單獨對美談話、對中談話，但三方會談有難度，因為中國認為兩岸是「內部矛盾」，中美是「敵我矛盾」，無法合併討論。

國民黨副總統候選人趙少康（右）今日到高雄科技大學演講，台下學生提問年輕族群普遍對...
國民黨副總統候選人趙少康（右）今日到高雄科技大學演講，台下學生提問年輕族群普遍對藍營評價很差，趙少康馬上回應「跟我有什麼關係」。（記者劉學聖／攝影）

國民黨 趙少康 侯友宜

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