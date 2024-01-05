蓄意隱晦警告選民？選前飄台灣中國氣球激增

台灣國防部發布中國空飄氣球連日飛越台灣上空及解放軍在台海周邊動態圖。(台灣國防部提供)

中國空飄氣球 飛越台灣上空遭偵獲的情況有激增趨勢，已經引發台灣軍方關注。也有專家認為，這是中國在台灣總統選前數周蓄意向選民發出模糊隱晦的警告。

「紐約時報 」（The New York Times）報導，根據台灣國防部 對台灣附近中國軍事活動的每日統計，自上個月以來就不時偵獲中國空飄氣球，最近幾天數量激增。台灣官方此前很少有關於中國氣球活動的報告。

最近出現的氣球大都避開台灣的海岸線。但據國防部發布的氣球航跡圖，一枚氣球於1日穿越台灣上空，2日發現的4枚氣球有3枚飛過台灣上空，其中兩枚飛到臨太平洋的東部上空。3日又有一枚氣球飛過台灣本島。

國防部報告同時指出，一些空飄氣球靠近軍事基地。2日通報的4枚氣球中，有3枚最先是在距離台中清泉崗空軍基地200至300公里處的上空被偵獲。國防部拒絕明確說明氣球距離基地究竟有多近。

這些氣球看起來不會對台灣構成直接的軍事威脅。國防部上個月表示，這些氣球似乎是探空氣球，但拒絕就本周偵獲的氣球提供詳情。

國防部發言人孫立方4日回答有關氣球的問題時指出：「國防部均密切監偵掌握、適切應處，並彙整其飄行路徑態樣，判斷研析。」

去年一枚巨大的中國高空偵察氣球飛越美國上空，許多美國人為之恐慌。至少到目前為止，這種情況還沒有在台灣發生。當時中國否認那是一枚間諜氣球，但華府不相信這種說法，這起爭議導致兩國關係惡化好幾個月。

台灣民眾已經習慣共機在台灣附近飛行，對出現氣球的新聞大體上反應平靜，甚至漠不關心。

然而，空飄氣球可能是中國「灰色地帶」戰術其中一環，也就是運用自身軍事實力和選項對台灣發出警告，又不至於陷入赤裸裸的對抗。國防安全研究院委任研究員柯永森指出，空飄氣球的時機接近台灣大選，這意味深長。他就近日偵獲氣球的行跡模式進行分析。

柯永森受訪時說：「這比較有類似威嚇的作用，剛好這段時間比較敏感，我們台灣1月13日就要選舉了，可能是想降低（威懾）。人家說它動不動就出動飛機、軍艦等大型武器裝備，所以它就改用氣球來進行某種比較低強度的威嚇和騷擾」。

去年在台灣控制的一個小島上發現一枚中國探空氣球後，國防部指出，每年10月至隔年2、3月期間東北季風盛行，偵獲空飄氣球數量較多，目前初步研判以探空性質氣球為主。

但是柯永森說，他更擔心中國軍方可能會更協同地利用飛過台灣的高空氣球，就和去年在美國上空發現的那枚氣球一樣，藉此加強運用衛星和雷達收集的數據。

他說：「對台灣進行情報收集將是更加嚴重的問題。這是我們一直擔心的事情，會比較麻煩。」