蓄意隱晦警告選民？選前飄台灣中國氣球激增
中國空飄氣球飛越台灣上空遭偵獲的情況有激增趨勢，已經引發台灣軍方關注。也有專家認為，這是中國在台灣總統選前數周蓄意向選民發出模糊隱晦的警告。
「紐約時報」（The New York Times）報導，根據台灣國防部對台灣附近中國軍事活動的每日統計，自上個月以來就不時偵獲中國空飄氣球，最近幾天數量激增。台灣官方此前很少有關於中國氣球活動的報告。
最近出現的氣球大都避開台灣的海岸線。但據國防部發布的氣球航跡圖，一枚氣球於1日穿越台灣上空，2日發現的4枚氣球有3枚飛過台灣上空，其中兩枚飛到臨太平洋的東部上空。3日又有一枚氣球飛過台灣本島。
國防部報告同時指出，一些空飄氣球靠近軍事基地。2日通報的4枚氣球中，有3枚最先是在距離台中清泉崗空軍基地200至300公里處的上空被偵獲。國防部拒絕明確說明氣球距離基地究竟有多近。
這些氣球看起來不會對台灣構成直接的軍事威脅。國防部上個月表示，這些氣球似乎是探空氣球，但拒絕就本周偵獲的氣球提供詳情。
國防部發言人孫立方4日回答有關氣球的問題時指出：「國防部均密切監偵掌握、適切應處，並彙整其飄行路徑態樣，判斷研析。」
去年一枚巨大的中國高空偵察氣球飛越美國上空，許多美國人為之恐慌。至少到目前為止，這種情況還沒有在台灣發生。當時中國否認那是一枚間諜氣球，但華府不相信這種說法，這起爭議導致兩國關係惡化好幾個月。
台灣民眾已經習慣共機在台灣附近飛行，對出現氣球的新聞大體上反應平靜，甚至漠不關心。
然而，空飄氣球可能是中國「灰色地帶」戰術其中一環，也就是運用自身軍事實力和選項對台灣發出警告，又不至於陷入赤裸裸的對抗。國防安全研究院委任研究員柯永森指出，空飄氣球的時機接近台灣大選，這意味深長。他就近日偵獲氣球的行跡模式進行分析。
柯永森受訪時說：「這比較有類似威嚇的作用，剛好這段時間比較敏感，我們台灣1月13日就要選舉了，可能是想降低（威懾）。人家說它動不動就出動飛機、軍艦等大型武器裝備，所以它就改用氣球來進行某種比較低強度的威嚇和騷擾」。
去年在台灣控制的一個小島上發現一枚中國探空氣球後，國防部指出，每年10月至隔年2、3月期間東北季風盛行，偵獲空飄氣球數量較多，目前初步研判以探空性質氣球為主。
但是柯永森說，他更擔心中國軍方可能會更協同地利用飛過台灣的高空氣球，就和去年在美國上空發現的那枚氣球一樣，藉此加強運用衛星和雷達收集的數據。
他說：「對台灣進行情報收集將是更加嚴重的問題。這是我們一直擔心的事情，會比較麻煩。」
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