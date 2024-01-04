台灣國中生割頸案延燒 「乾兄妹」看板登紐約時報廣場

(取自Facebook「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」)

國中生割頸案持續發燒，「乾妹」疑串證目擊者，法院遭爆不准搜索，引爆大眾不滿，新北地院今發聲明表示，「不予評論。」網紅小商人表示，要製作圖片放在廣告車上公布犯罪者，卻被廣告公司告知「會被釘」，怒嗆「決定再多送你一支洛杉磯 高速公路的T霸」，今天更宣布，美國時間4日凌晨起，每個小時將登上紐約時報 廣場的電子看板，並留言開嗆，「掛看板是針對兒少法，還有政府裁罰，既然要罰要撤，那你去罰紐約時代廣場的看板試試」。

新北市國中生遭割頸案，同校國三學生以「乾哥」身分在校為替「乾妹」出氣，拿刀猛刺國三學生10刀，該名同學經搶救兩天仍因傷重鎮宣告不治，震驚全國，新北地院當時裁定行兇的「乾哥」收容少年觀護所，涉嫌教唆的「乾妹」責付家人。今天有周刋砲轟新北地院少年法庭法官「擺爛無作為」，不准警方申請「同行書」、搜索票，但今天中午傳出，「乾妹」在律師陪同下，前往警局偵查隊製做筆錄後已離開局。

網紅小商人也在粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」貼文，不滿道「新聞都報出說這幾位開始串證了，結果新北院2次打槍搜索票，倒是要搞我威脅大車公司的動作特別快」，宣布從美東時間1月4號 凌晨零時起，每個小時紐約時報廣場 都會登出廣告。

「這個只是剛開始而已，我頂多這個月不下球，X的，30678。」小商人還留言處開嗆，「掛看板是針對兒少法，還有政府裁罰，既然要罰要撤，那你去罰紐約時代廣場的看板試試」，直呼「針對猴子，我們有處理猴子的辦法。他們不怕法律，那就用他們會怕的方式去處理。」

據了解，小商人12月28日透過臉書表示，要製作圖片放在廣告車上公布犯罪者，重申這是支持者自發性的競選廣告。3日被廣告公司通知，有官方交代所有大車公司，若掛他的廣告就會被釘，讓他火大嗆「決定再多送你一支洛杉磯高速公路的T霸，敬請期待，要罰都來。」

新北地院今表示，少年事件移送少年法庭後，少年法庭本得依少年事件處理法第24條規定斟酌案情及進度，決定是否為證據保全、搜索扣押等事項，法院少年法庭於受理本案後均積極審慎進行，並非毫無作為，又依同法第36條之1之相關規定，少年法庭亦會一併維護及照料被害人家屬。惟依同法第34條規定，少年事件之調查不公開，法院礙難就此案調查事項及進度為說明。針對周刋新聞所指法院少年法庭就具體個案所為之決定，依審判獨立之精神，新北地院「不予評論。」