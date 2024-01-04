侯友宜：賴清德指黑金 對我是很大侮辱

國民黨總統候選人侯友宜。（中央社）

國民黨總統候選人侯友宜 今天說，民進黨 總統候選人賴清德 指他和黑金站在一起，對他是很大的侮辱，不但如此，選舉只會靠抹黑虛造故事，「我們看不起民進黨」。

國民黨晚間舉辦「台灣平安，人民侯康」基隆團結勝利大會，包含侯友宜、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨不分區立委提名人韓國瑜和謝龍介、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑等人出席，支持者高呼「給我一個總統侯友宜，給我一個立委林沛祥」。

侯友宜致詞說，他問民進黨執政時的十大弊案，民進黨不回應，卻說他背後站的都是黑金，國人給了民進黨8年，為何不將民進黨所指的這些人抓去關，而民進黨卻有一堆既得利益者涉嫌貪污，他記得很多年前，賴清德擔任立委時對他說，「侯友宜局長，你是我看過像武俠小說的名探，嫉惡如仇辦案有夠厲害」。

侯友宜說，現在他要選總統，賴清德卻說他和黑金站在一起，對他是很大的侮辱，不但如此，選舉只會靠抹黑虛造故事，甚至抹黑他的家人，父母若有一些錢，替兒女買一塊土地是人之常情，是為了讓兒女更好，岳父、岳母將財產給妻子也是同樣道理，都是以同樣的心情要照顧兒女。

侯友宜說，但遇到了事情就要老實面對講清楚，不是像賴清德閃避沒有誠信，一騙再騙，還轉移焦點，選舉選到連人性都沒有，為了贏得勝選，用詐騙來騙取選票，「我們看不起民進黨」。