我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個

愛阿華州佩里高中校園槍擊 死傷不明

侯友宜：賴清德指黑金 對我是很大侮辱

中央社基隆4日電
國民黨總統候選人侯友宜。（中央社）
國民黨總統候選人侯友宜。（中央社）

國民黨總統候選人侯友宜今天說，民進黨總統候選人賴清德指他和黑金站在一起，對他是很大的侮辱，不但如此，選舉只會靠抹黑虛造故事，「我們看不起民進黨」。

國民黨晚間舉辦「台灣平安，人民侯康」基隆團結勝利大會，包含侯友宜、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨不分區立委提名人韓國瑜和謝龍介、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑等人出席，支持者高呼「給我一個總統侯友宜，給我一個立委林沛祥」。

侯友宜致詞說，他問民進黨執政時的十大弊案，民進黨不回應，卻說他背後站的都是黑金，國人給了民進黨8年，為何不將民進黨所指的這些人抓去關，而民進黨卻有一堆既得利益者涉嫌貪污，他記得很多年前，賴清德擔任立委時對他說，「侯友宜局長，你是我看過像武俠小說的名探，嫉惡如仇辦案有夠厲害」。

侯友宜說，現在他要選總統，賴清德卻說他和黑金站在一起，對他是很大的侮辱，不但如此，選舉只會靠抹黑虛造故事，甚至抹黑他的家人，父母若有一些錢，替兒女買一塊土地是人之常情，是為了讓兒女更好，岳父、岳母將財產給妻子也是同樣道理，都是以同樣的心情要照顧兒女。

侯友宜說，但遇到了事情就要老實面對講清楚，不是像賴清德閃避沒有誠信，一騙再騙，還轉移焦點，選舉選到連人性都沒有，為了贏得勝選，用詐騙來騙取選票，「我們看不起民進黨」。

民進黨 侯友宜 賴清德

上一則

台灣捐6千萬日圓賑災 日本網友感動：台灣像家人

下一則

親姊還原張誌家猝逝前「未喝酒」 到家步伐踉蹌扶電梯

延伸閱讀

侯友宜：我百分百會贏 請集中選票讓政黨輪替

侯友宜：我百分百會贏 請集中選票讓政黨輪替
「別像選特首」 賴清德再打抗中牌 柯文哲：又賣芒果乾

「別像選特首」 賴清德再打抗中牌 柯文哲：又賣芒果乾
兒遭割頸亡 父母發聲「反廢死」…侯友宜挺死刑 要賴說明立場

兒遭割頸亡 父母發聲「反廢死」…侯友宜挺死刑 要賴說明立場
新聞評論／賴清德羞憲辱國 還定義蔡英文路線為台獨

新聞評論／賴清德羞憲辱國 還定義蔡英文路線為台獨

熱門新聞

引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

2023-12-30 18:07
桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝

萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

2023-12-31 14:17
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

2024-01-01 08:56
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）出席電視辯論會，表示「來給主席加油」。記者許正宏／攝影

被拍到辯論會台下睡著 吳欣盈：感冒帶孩子沒辦法

2023-12-30 09:59
高雄跨年演唱驚傳有人持刀，民眾奔逃。(截自UDN)

高雄跨年出事 主唱表演一半驚呼「有人拿刀」 觀眾奔逃

2023-12-31 09:26

超人氣

更多 >
下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應
南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍
缺蛋荒 華人專家買到一盒12顆全雙黃蛋 揭買蛋秘辛

缺蛋荒 華人專家買到一盒12顆全雙黃蛋 揭買蛋秘辛
毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火
流感、新冠、RSV激增 紐約醫院恢復口罩令…重災區在這裡

流感、新冠、RSV激增 紐約醫院恢復口罩令…重災區在這裡