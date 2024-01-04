侯友宜：我百分百會贏 請集中選票讓政黨輪替

中國國民黨台灣總統候選人侯友宜。（中央社）

中國國民黨台灣總統候選人侯友宜 接受專訪時表示，他有百分之百的信心會贏，這次選舉是戰爭對和平、貪腐對清廉、獨裁對民主，反對民進黨 繼續一黨獨大，就請集中選票支持在野最強的侯康配，讓政黨輪替，民主制衡。

侯友宜3日接受網路節目「下班瀚你聊」專訪，訪談內容今晚播出，侯友宜指出，他跑遍全台灣發現存在很多沉默大眾，對民進黨執政感到憤怒不滿但又不願意表態，他呼籲沉默的多數民眾在最後關鍵的選擇時刻，不要忘了民進黨執政8年帶給人民多少痛苦。

侯友宜強調，唯有政黨輪替才能改變這一切，這是戰爭對和平、貪腐對清廉、獨裁對民主的選擇，反對民進黨繼續執政，拜託請集中選票支持在野最強的侯康配，完成第3波民主改革，讓政黨輪替，民主制衡，決定台灣的未來，交給他一定能做到。

民眾黨總統候選人柯文哲 稱侯友宜是「中共支持的人」，侯友宜再次呼籲柯文哲，不要去牽拖別人，當民進黨總統候選人賴清德抹紅柯文哲時，柯文哲說賴清德謊話連篇，現在怎麼反過來抹紅他，如果要用這樣的邏輯，那柯文哲當台北市長8年到上海參加雙城論壇，人家會怎麼想。

此外，侯友宜昨晚接受民視新聞「大選最前線」專訪，訪談內容也於今晚播出，針對先前有對民眾黨喊話藍白合時談的6點協議還有效，但柯文哲沒有正面回應，侯友宜提到，這是他的態度，他做人誠信且說到做到，說會等到最後一刻就會到最後一刻，就像他官校校訓臂章的「誠」，做人做事都要誠實。

被問到是否對柯文哲發動「棄保」，侯友宜回應，很多人想要政黨輪替，就要集中選票、支持在野最強力量，「用人民智慧判斷」。至於如何看待鴻海創辦人郭台銘未來角色，侯友宜說，相信愛中華民國的人都會凝聚在一起，郭台銘對他保持善意。

談及聯合政府概念，侯友宜表示，他若當選將籌組聯合政府，將有1/3是女性及40歲以下青年，他也會推動18歲公民權，同時不再常態化特別預算，他從出來選舉到未來治理國家都將廣納人才，不會為了一黨之私，他認為，台灣最缺團結，台灣不怕外來干擾，最怕自己不團結，因此他要推動「新台灣政治改革運動」。

侯友宜表示，新台灣政治改革運動的核心為「和平尊嚴、公平正義、清廉勤政」，民主前輩蔣渭水說「同胞須團結、團結真有力」，團結就從選舉開始，不抹黑抹紅、不編故事，因為這是最廉價的騙選票方式，更是卑劣手段。