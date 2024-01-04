只能「觀察」？港媒：台灣要求中國籍記者禁寫選舉報導

選舉鄰近，兩岸因素敏感所造成的爭議再添一樁。港媒指出，台方官員要求持短期許可證的中國記者「只能觀察」，不能寫跟選舉有關的任何內容，這項規定的限制「似乎專門針對中國公民」。

港媒南華早報4日指出，台方政府實施了一項以前沒有的新規定，使來自中國的記者在報導1月13日的總統和立法委員選舉時面臨特別嚴格的障礙，新規定要求持中國籍的記者得到台灣短期許可證來台時，不得撰寫任何有關選舉內容，「只能觀察」。

南華早報說，由於這項新規定，導致南華早報一名中國籍記者取消了飛往台灣的計畫，但來自同間媒體的非中國背景記者則不受影響。

報導提到，台方的移民 官員表示，即使中籍記者通過了訪問台灣的申請程序，也不能寫任何有關選舉內容。而這項規定也不會影響目前駐台的中國記者，他們可以報導選舉。

報導認為，此舉「似乎專門針對中國公民」，也引發了人們對台灣的「新聞自由」的質疑。

報導還引述台北的移民官員說法指出，中國媒體「被允許在台灣輪流派駐記者最多六個月」、「他們可以自由地去台灣任何地方」。但這主要是長期駐台的記者，而不是為了報導選舉而得到短期訪問許可的記者。

據了解，疫情 前政府已開放新華社、人民日報、中央人民廣播電台、中央電視台、中國新聞社、福建東南衛視、福建日報社、廈門衛視、深圳報業集團、湖南電視台等10家中國媒體駐台報導，最高時曾有30餘位中國記者在台駐點。

根據本報系聯合報記者4日向文化部主管單位查詢，目前則僅有8家陸媒、12位記者在台駐點，以上數據不包含此次南華早報提到的持短期許可證來台的中籍記者人數。