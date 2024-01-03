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三組第一個 侯友宜掃果菜市場 攤商：有來有差會去投

記者侯俐安／台北4日電
國民黨總統候選人侯友宜在台北市長蔣萬安陪同下到台北果菜市場拜票，水果攤商紛紛送上鳳梨、櫻桃，和侯自拍。（記者陳正興／攝影）
國民黨總統候選人侯友宜在台北市長蔣萬安陪同下到台北果菜市場拜票，水果攤商紛紛送上鳳梨、櫻桃，和侯自拍。（記者陳正興／攝影）

國民黨總統候選人侯友宜今天上午在台北市長蔣萬安陪同下到台北果菜市場拜票，水果攤商紛紛送上鳳梨、櫻桃，和侯自拍；水果攤商說，侯友宜是三組候選人第一個來的，雖然今天蔬菜休市，但有來就有差，「會去投票啦！」

上午7時，侯友宜在蔣萬安、立委候選人鍾小平、北農董事長楊鎮浯的人陪同下到台北果菜市場拜票，批發市場人員剛忙到一個段落，侯友宜到中控台廣播向全市場拜年，隨後轉往水果攤商逐攤握手拜票，攤商紛紛送上禮盒。

酪梨攤老闆說，侯友宜是三組總統候選人第一個來拜票的，可惜今天蔬菜休市，效果少了些，但有來就有差，「會去投票啦！」另一位攤商說，今年景氣不好，生意比往年差，市場搬遷後變乾淨、有制度，但便利性還要加強，她市長投給蔣萬安，因為蔣年輕聽得懂，只是不一定聽得到，侯是唯一來的候選人，她會支持。

蘋果攤聚集了三位老闆娘，她們說，搬來新市場後，蔬菜、水果、豬肉休市日不同，今天蔬菜休市、豬肉少了一半，來買水果的客人就會少，是很奇怪的政策，也導致侯來拜票效果減半，希望未來能整頓，她們對侯友宜也有期待。

另一頭，年輕攤商們在閒聊，年輕女攤商認為，她是新北人，支持侯當市長，但不喜歡他做一半選總統。年輕男攤商說，今天就是蔬菜、豬肉都休息，「今天來也很好，路空曠很好走啦！」

侯友宜說，他是基層出生，他家也有賣菜、賣水果，小時候要下田，也幫爸爸在市場賣豬，果菜市場、環南市場對他都是感受最深的好地方，他學生時候當過伙委，也會來台北市這邊採買菜、買肉，未來台北果菜公司在產銷運作，代表著大台北地區的消費地，他當總統會以現代化的設備、科技化，讓果菜公司有好的環境與條件，蔬果菜保存得到最好的冷鏈。

侯友宜說，今天到市場是為了解民眾心聲並幫忙多做事，大家日子過不好、生意就不會好，他當選後會成立經濟內閣，拚經濟、拚民生，生意做得多、生活才會好，對外的事情，國際、兩岸、國安讓他來顧。

國民黨總統候選人侯友宜在台北市長蔣萬安陪同下到台北果菜市場拜票，水果攤商紛紛送上...
國民黨總統候選人侯友宜在台北市長蔣萬安陪同下到台北果菜市場拜票，水果攤商紛紛送上鳳梨、櫻桃，和侯自拍。（記者陳正興／攝影）
國民黨總統候選人侯友宜在台北市長蔣萬安陪同下到台北果菜市場拜票，水果攤商紛紛送上...
國民黨總統候選人侯友宜在台北市長蔣萬安陪同下到台北果菜市場拜票，水果攤商紛紛送上鳳梨、櫻桃，和侯自拍。（記者陳正興／攝影）

侯友宜 投票 國民黨

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