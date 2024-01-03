選前衝刺 賴清德、蕭美琴一連4天搶攻桃園選票

民進黨總統、副總統候選人賴清德與蕭美琴今起一連四天分進合擊，搶攻桃園選票。（記者陳俊智/攝影）

2024台灣總統立委選舉倒數，繼民眾黨總統候選人桃園車隊掃街，民進黨 正副總統候選人賴清德 與蕭美琴今起一連4天將分進合擊，搶攻桃園選票，也為地方區域立委拉票，力拼國會過半。

賴清德今天幾乎一整天都在桃園，上午先和立委鄭運鵬前往龜山區樂善寺參香，下午2時與立委黃世杰到大園區仁壽宮，下午4時再與立委候選人范綱祥前往桃園區慈護宮，下午5時30分在到大溪老街跟無黨籍立委趙正宇合體；蕭美琴預計5日上午從南往北車隊掃街，沿途經過楊梅、平鎮、中壢、桃園和蘆竹，中途也會安排地點舉辦座談會。

此外，賴蕭2人6日將在中壢舉辦桃園大造勢，蔡英文 總統也將現身站台。而賴清德7日也會到中壢出席全國新住民後援會，再前往蘆竹替鄭運鵬造勢。

綠營地方幹部指出，桃園傳統政治板塊色彩雖然淡化不少，但基本盤還是藍大於綠，正副總統候選人一連4天造訪桃園，可見對桃園選情的重視，不僅要搶總統票，也要搶立委票和政黨票，拚國會過半。

賴清德陣營昨天釋出新的文宣影片，蔡英文總統入境，傳遞「交棒」意味濃厚；綠營人士透露，目前選舉策略除了主打蔡英文總統8年執政政績，經濟成長擠進世界最富國家前15名，也借鏡香港強調民主自由可貴，有主權才有財富自由。

賴清德桃園競選總部南區執行總幹事、立委湯蕙禎表示每組候選人都有基本盤，但還有一些中間選民在游移，都是大家要爭取尋求支持的對象。爭取中間選民支持就像是拔河比賽，大家都想把選民拉向自己靠攏，爭取最大的支持，而選舉進入衝刺階段，絕對不可能在這個時候放軟，接下來會努力宣傳理念，吸引更多民眾認同。