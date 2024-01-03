選前衝刺 賴清德、蕭美琴一連4天搶攻桃園選票
2024台灣總統立委選舉倒數，繼民眾黨總統候選人桃園車隊掃街，民進黨正副總統候選人賴清德與蕭美琴今起一連4天將分進合擊，搶攻桃園選票，也為地方區域立委拉票，力拼國會過半。
賴清德今天幾乎一整天都在桃園，上午先和立委鄭運鵬前往龜山區樂善寺參香，下午2時與立委黃世杰到大園區仁壽宮，下午4時再與立委候選人范綱祥前往桃園區慈護宮，下午5時30分在到大溪老街跟無黨籍立委趙正宇合體；蕭美琴預計5日上午從南往北車隊掃街，沿途經過楊梅、平鎮、中壢、桃園和蘆竹，中途也會安排地點舉辦座談會。
此外，賴蕭2人6日將在中壢舉辦桃園大造勢，蔡英文總統也將現身站台。而賴清德7日也會到中壢出席全國新住民後援會，再前往蘆竹替鄭運鵬造勢。
綠營地方幹部指出，桃園傳統政治板塊色彩雖然淡化不少，但基本盤還是藍大於綠，正副總統候選人一連4天造訪桃園，可見對桃園選情的重視，不僅要搶總統票，也要搶立委票和政黨票，拚國會過半。
賴清德陣營昨天釋出新的文宣影片，蔡英文總統入境，傳遞「交棒」意味濃厚；綠營人士透露，目前選舉策略除了主打蔡英文總統8年執政政績，經濟成長擠進世界最富國家前15名，也借鏡香港強調民主自由可貴，有主權才有財富自由。
賴清德桃園競選總部南區執行總幹事、立委湯蕙禎表示每組候選人都有基本盤，但還有一些中間選民在游移，都是大家要爭取尋求支持的對象。爭取中間選民支持就像是拔河比賽，大家都想把選民拉向自己靠攏，爭取最大的支持，而選舉進入衝刺階段，絕對不可能在這個時候放軟，接下來會努力宣傳理念，吸引更多民眾認同。
湯蕙禎表示，接下來的9天，如何讓民眾知道民進黨是真正能維護台灣民主自由、延續中華傳統文化的政黨很重要，只要有宣傳機會，就會努力向民眾解釋。另外，從烏俄戰爭和中共介選等事件可知共產主義侵略世界各國的企圖心非常強，如何守護台灣主權也會是宣講重點。
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