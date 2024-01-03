我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

那指3個月來最差 道指下跌近300點

3大傳染病激增 紐約醫院恢復口罩令…重災區在這裡

德國智庫：台灣選民擔憂被中國「強迫」統一

中央社柏林3日綜合外電報導

台灣下周就要舉行總統大選，德國智庫「弗里德里希諾曼自由基金會」發布報告指出，台灣與中國的問題不在統一，而是被「強迫」統一。

德國智庫「弗里德里希諾曼自由基金會」（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）針對台灣2024年選舉，發布題為「問題不在統一，而是強迫統一」（The Issue is Not Unification, but Forced Unification）的報告。

這份報告是由台灣大學社會學博士候選人謝達文，以及德國諾曼基金會全球創新中心數位轉型專案專員賴鬱棻共同撰寫。

報告指出：「對於台灣政黨，最大誤解之一是認為由於國民黨親中，因此它也支持統一；民進黨反中，所以它也支持獨立。這種看法從好的一面說，是一種過度簡化，從壞的一面來說，它是一種完全的曲解。」

報告提及，從台灣民主化開始，台灣人民就一直沒有人支持「併吞」(annexation)，或是北京當局所稱的「統一」(re-unification)。

此外，報告還提到：「這解釋了為何馬英九－毫無疑問可謂是歷來最親中總統－也必須在任內重申他反對統一的立場，『不統、不獨、不武』是他的政治口號。」

謝達文在接受美國之音（VOA）採訪時表示，這次總統大選中關於中國議題的討論，並非統一或獨立的問題，而是如何避免被中國併吞或強迫統一，這就是這份報告的重點。

他指出：「絕大多數、9成以上選民在想的，不會是我想要統一，所以我要投給誰，不可能。想的事情會比較接近於：到底今天我這一票投下去，會不會增加我被統一，或是被併吞的風險。」

謝達文提及，對民進黨支持者來說，他們擔心的是，台灣好不容易才在經濟上逐漸與中國脫鉤，降低對中國的依賴，如果走回舊路線，是不是會增加被中國經濟脅迫的風險；而且在國際上承認一個中國前提、接受以所謂的「九二共識」作為談判前提，是不是對國際上援助台灣反而是不利的？

他還說，對國民黨支持者而言，他們對中國議題的考慮，就可能是擔憂民進黨因其意識形態而不願與中國對話，反而有可能導致發生戰爭的風險，因此國民黨高層人物，包括副主席夏立言和副總統候選人趙少康都要出來「消毒」，強調國民黨並沒有要和中國談統一的問題。

他還說，他與賴鬱棻寫這篇報告的目的，最主要是想對國際受眾傳達兩個主要訊息，一是「統一這件事情在台灣是沒有市場的」，無論1月13日選舉結果如何，他都要提醒外國觀察者、外國媒體和分析人士，不能將選舉結果詮釋為是台灣人想要更親近中國，或更親近統一的路線，而認為自主獨立沒那麼重要。

國民黨 德國 民進黨

上一則

黃金周首場造勢 賴清德：務必出來投票確保最後勝利

延伸閱讀

金正恩稱兩韓「敵對非同族 永遠無法統一」

金正恩稱兩韓「敵對非同族 永遠無法統一」
金正恩：兩韓「是敵人、不可能統一」 明年再射3間諜衛星

金正恩：兩韓「是敵人、不可能統一」 明年再射3間諜衛星
兩岸政見 侯：中間路線非統一路線 賴：柯侯倚賴中國

兩岸政見 侯：中間路線非統一路線 賴：柯侯倚賴中國
普亭告訴習近平俄烏打5年 恐影響統一台灣計畫

普亭告訴習近平俄烏打5年 恐影響統一台灣計畫

熱門新聞

引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

2023-12-30 18:07
遭割喉新北國三生今晨過世，新北檢警今天前往相驗，據了解，死者頸部、左胸、右下背等處，共中10刀，刀刀致命。記者黃子騰／攝影

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

2023-12-27 11:03
桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝

萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

2023-12-31 14:17
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

2024-01-01 08:56
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）出席電視辯論會，表示「來給主席加油」。記者許正宏／攝影

被拍到辯論會台下睡著 吳欣盈：感冒帶孩子沒辦法

2023-12-30 09:59

超人氣

更多 >
華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...

華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...
Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區
「能成功逃生是奇蹟」 日航起火無人罹難2關鍵原因曝光

「能成功逃生是奇蹟」 日航起火無人罹難2關鍵原因曝光
花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓
毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火