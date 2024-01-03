黃金周首場造勢 賴清德：務必出來投票確保最後勝利

民進黨3日在新北市土城區舉行選前造勢晚會，正副總統候選人賴清德（右）、蕭美琴（左）出席，籲請選民全力相挺。中央社

民進黨 總統候選人賴清德 今晚提醒支持者，是選票開出來最高的人當選，而不是支持度最高者當選，一定要出來投票，確保最後勝利；他比喻，總統、副總統是手握車輛方向盤，但國會是引擎，國會力量夠、引擎夠力，車才開得快。

民進黨黃金周造勢由今晚的新北土城首場開始，連續10天全台將舉辦21場大型晚會。賴清德、民進黨副總統候選人蕭美琴、前行政院長蘇貞昌、總統蔡英文 、民進黨新北立委候選人展現團結氣勢。新北市競選總部主委余天原本列在致詞名單，但並未現身。

賴清德致詞提到，是選票開出來最高的人當選，而不是支持度最高的人當選，一定要堅持到最後，關鍵的最後一哩路，大家要固票拉票，一定要出來投票，確保最後勝利。

賴清德批評，民眾黨總統候選人柯文哲主張兩岸一家親，辯論時記者問柯文哲，若兩岸一家親，戶長是誰，但柯不敢回答；兩岸一家親背後意義也是一個中國原則，走到底仍是一國兩制。

賴清德呼籲政黨票支持民進黨，他說，大家想想如果民進黨沒有過半，「換誰過半？」不是國民黨過半就是藍白共同過半，但現在台灣22縣市，民進黨僅5席縣市長，若國民黨單獨過半或藍白過半，未來立法院長就是國民黨的韓國瑜。

他說，如果韓國瑜找17個縣市長到香港中聯辦、到國台辦，國際社會會怎麼看台灣，國會議長是國家最高的民意機關、代表民意，這對台灣打擊會非常大。

賴清德比喻，總統、副總統只不過掌握一台車的方向盤，總統蔡英文將鑰匙交給他和蕭美琴，他們會好好朝對的方向認真打拚，握緊方向盤，讓國家前進，但國會是引擎，國會力量如果夠、引擎夠力，車才能開比較快。

蕭美琴致詞提到最近她與賴清德、蔡英文拍的影片說，要上車時要找一個有經驗的，若要換司機，第2個司機最好也是有經驗才不會迷路、走錯路，帶到危險的地方。

蕭美琴說，總統蔡英文已經把前面的路鋪好了，路上會碰到很多困難障礙，他們不會太天真，知道世界上挑戰很多，全世界變局很多，世界在改變，需要有世界觀的人、有智慧的人，知道怎麼開這部車，越開越穩，讓台灣路越來越廣。

蕭美琴表示，沒有時間浪費在口水戰，沒有時間浪費在互罵對立，沒有人是要下架誰、仇視誰、分化誰，這裡的人都是要團結台灣的；她強調，賴蕭配這組不會讓大家漏氣，會讓台灣人面向世界、越來越有尊嚴，可以信賴，過去蔡英文被肯定的路線，會繼續越走越好。