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強力膠奪命？睡午覺窒息？台豪宅2裝潢工陳屍床板內

記者李隆揆、林麗玉／台北即時報導
二名裝潢工前天陳屍台北市內湖區新建大樓施工屋內，監視器拍下二人當天上午前往時最後身影（圓圈處）。記者李隆揆／翻攝
二名裝潢工前天陳屍台北市內湖區新建大樓施工屋內，監視器拍下二人當天上午前往時最後身影（圓圈處）。記者李隆揆／翻攝

林姓、江姓裝潢工前天上午到台北市內湖區某新建大樓豪宅施作，當晚失聯，林妻和江的女友找雇主陪同查看，發現二人陳屍臥室密閉的床板架中，現場留有一桶強力膠；警方懷疑二人揮發性氣體中毒身亡，檢方相驗排除他殺，但尚無法確定死因，採集檢體化驗釐清。

警方調查，廿七歲林男、廿四歲江男情同兄弟，前天上午七時許前往受雇的內湖某大樓施作，下午一時曾與親友通電話，傍晚五時後卻失聯；林男妻子和江的女友到深夜十時許仍聯繫不上二人，聯絡雇主一同前往查看。

三人進屋後不見林男和江男蹤影，撥打電話聽到臥室床板架內傳出鈴聲，掀開床板驚見二人倒臥其中，立刻報警。

警、消趕到，發現二人頭、腳相對，躺在頂部可輕易打開的床板架內，已身亡，無外傷；其中一人僅穿短袖，陳屍處有失禁痕跡，研判是揮發性有毒氣體中毒。

台北市勞檢處案發後前往稽查，發現兩人陳屍空間狹窄，長、寬、高各一七九公分、七十八公分、六十三公分，現場測量甲苯有機溶劑濃度並不高，無作業跡象，目擊者稱第一時間現場窗戶均有打開；因還有疑點待釐清，尚未判定是工安意外。

警方說，二人施工工具在其他房間，不在臥室，屋內門窗開啟，室內空氣流通，但臥室桌上有一桶用過的強力膠，二人手上也殘留強力膠；現場檢測揮發性有機氣體數值低，因案發時間未明，氣體可能揮發。

檢方昨下午相驗遺體，排除他殺可能，指示法醫採集檢體送驗釐清死因；家屬無意見，遺體領回。

有裝潢師傅認為，裝潢工都有密閉空間施作專業，懂得開窗通風，也對異狀有警覺，不太可能吸入過量揮發氣體致死；二人情況較像是在床板架內睡午覺，因蓋上床板，忽略缺氧風險，導致窒息。

檢測

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吳釗燮經濟學人撰文 籲國際警覺中國介選

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