吳釗燮經濟學人撰文 籲國際警覺中國介選

台外交部長吳釗燮。本報資料照

台外交部今天表示，部長吳釗燮接受「經濟學人」雜誌邀稿撰文，指中國意圖侵蝕台灣民主體制，呼籲國際社會嚴防中國操縱民主國家的選舉結果，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

外交部晚間表示，吳釗燮接受知名英國「經濟學人」（The Economist）雜誌邀稿，以「即將來臨的台灣大選：風險何在？」（Taiwan’s coming elections: What is at stake? ）為題撰文，專文已於今天刊出。

吳釗燮說明，台灣已經歷7次民主大選及3次政權和平移轉，每次大選都是民主進程及成果的體現，然而歷次大選都面臨中國以軍事威嚇及經濟脅迫企圖干預，中國一向利用台灣民主社會的開放，透過網路戰、假訊息等混合戰手段操縱輿論，混淆選民視聽。

吳釗燮表示，中國試圖透過台灣測試其威權主義的影響力，如果中國成功破壞台灣民主自由的價值，未來將試圖干預全球民主陣營。台灣13日的選舉是今年全球40多場大選之一，呼籲國際社會嚴防威權中國操縱民主國家選舉。

吳釗燮指出，「紐約時報 」去年12月報導引述美國國家安全官員指出，中國可能進行包括運用人工智慧傳播假訊息，以影響民主國家選舉，台灣位居抵制中國威權擴張的最前線，是中國企圖在海外拓展惡性影響力的試煉場。

吳釗燮也由衷感謝民主陣營在G7 、歐盟 、美日韓大衛營峰會等國際場域仗義執言，並呼籲國際社會嚴正關注中國試圖透過影響力和混合戰手段，破壞台灣民主的行為。