吳釗燮經濟學人撰文 籲國際警覺中國介選

台外交部今天表示,部長吳釗燮接受「經濟學人」雜誌邀稿撰文,指中國意圖侵蝕台灣民主體制,呼籲國際社會嚴防中國操縱民主國家的選舉結果,共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

外交部晚間表示,吳釗燮接受知名英國「經濟學人」(The Economist)雜誌邀稿,以「即將來臨的台灣大選:風險何在?」(Taiwan’s coming elections: What is at stake? )為題撰文,專文已於今天刊出。

吳釗燮說明,台灣已經歷7次民主大選及3次政權和平移轉,每次大選都是民主進程及成果的體現,然而歷次大選都面臨中國以軍事威嚇及經濟脅迫企圖干預,中國一向利用台灣民主社會的開放,透過網路戰、假訊息等混合戰手段操縱輿論,混淆選民視聽。

吳釗燮表示,中國試圖透過台灣測試其威權主義的影響力,如果中國成功破壞台灣民主自由的價值,未來將試圖干預全球民主陣營。台灣13日的選舉是今年全球40多場大選之一,呼籲國際社會嚴防威權中國操縱民主國家選舉。

吳釗燮指出,「紐約時報 」去年12月報導引述美國國家安全官員指出,中國可能進行包括運用人工智慧傳播假訊息,以影響民主國家選舉,台灣位居抵制中國威權擴張的最前線,是中國企圖在海外拓展惡性影響力的試煉場。

吳釗燮也由衷感謝民主陣營在G7 、歐盟 、美日韓大衛營峰會等國際場域仗義執言,並呼籲國際社會嚴正關注中國試圖透過影響力和混合戰手段,破壞台灣民主的行為。