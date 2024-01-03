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張誌家遺體在深圳火化 家人今晚已帶骨灰低調返台

記者陳政錄／北京即時報導
前職棒投手張誌家去年底赴陸發展，1日在深圳猝逝，目前遺體已火化。（取自臉書）
前職棒投手張誌家去年底赴陸發展，1日在深圳猝逝，目前遺體已火化。（取自臉書）

前職棒球星「天才投手」張誌家，1日在深圳住處猝逝，享年43歲，據知情人士透露，在2日相驗後，母親與姐姐等家人同意在3日下午完成火化，辦理相關手續，並婉拒眾人捐款，原預計最快明日帶骨灰返台，但經了解，為避免引起關注，家人在火化後即購買機票返台，並已在3日晚間返抵台灣。

據指出，醫院相驗後排除他殺、外力介入，家屬也無異議，知情人士判斷死因應為腦梗，並非外傳的心梗，另經目擊者轉述，他被發現時是被趴在住處地上。

張誌家去年12月31日和友人跨年小聚，據悉他當時曾說頭有點暈，便先行返回在深圳的住處，隨後失聯。大陸國台辦昨晚也證實，任職於千鼎實業（深圳）有限公司的台灣居民張誌家，於1月1日晚被公司同事發現在員工宿舍內死亡，經法醫現場勘察，排除機械性暴力致死。

據知情台商表示，張誌家家人2日下午抵達深圳後，醫院即進行進一步相驗，因受事發後外界重提假球案、坊間傳言四起等影響，家屬情緒受影響，均相當低調，不願多談，也拒深圳台商的募捐款，和在當地設靈堂的安排。

台商稱，據他們了解，台中市政府已表達將協助安排張誌家的公開告別式，家屬也稱告別式時間確定會讓大家知道。

另有知情人士稱，張誌家的死因應為腦梗，並非外傳的心梗。由於張誌家是在死亡一段時間後才被發現，初步的檢驗很難準確判斷。另他被發現時，是趴臥在宿舍住處地上。同時，雖張誌家僅入職十多天，但他所屬公司仍向家屬表達願提供人道賠償，盡一份心力，相關人員還透露，張入職前體檢一切正常，所以大家都很錯愕。

張誌家母親（右一）及大姊（右二）2日搭機趕往深圳處理後事。（記者黃仲明／攝影）
張誌家母親（右一）及大姊（右二）2日搭機趕往深圳處理後事。（記者黃仲明／攝影）

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