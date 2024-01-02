要求台商捐款給國民黨？台企聯：假新聞、真汙衊

總統大選將近，有媒體引述我知情官員爆料，指控大陸全國台企聯配合中共介選，要求台商捐款給藍營，台企聯對此發表聲明駁斥。圖為國民黨「侯康後援總會」日前在台中市舉辦中台灣誓師大會。（記者黃寅／攝影）

台灣2024總統大選鄰近，有媒體報導中國利用台商介選，指控大陸全國台企聯要求台商小額捐款給國民黨 ，並引述官員稱，應清查藍營政治獻金。對此，大陸全國台企聯2日發聲明反駁，稱這是假新聞、真汙衊，澄清從未以秘書處名義發過向台灣特定政黨捐助政治獻金的通知，反控有關媒體利用截圖，移花接木製造假新聞混淆視聽，企圖影響選舉結果，是居心叵測，讓台商淪為被抹黑攻擊的對象。

大陸全國台灣同胞投資 企業聯誼會（大陸全國台企聯）成立於2007年，由大陸各地約300家台資企業協會和企業組成。

據台企聯2日發布聲明，1月13日，台灣將進行重要選舉，在此敏感時 刻，台灣部分媒體無中生有、移花接木，再次汙衊該會「控制台商」、「統戰組織」，這些毫無根據、捏造事實、「抹黑、抹紅」的選舉手段令廣大台商台胞義憤填膺。

聲明稱，經查證，該會從來沒有以秘書處名義發過向台灣特定政黨捐助政治獻金的通知。台商以個人名義、按照規定參與台灣選舉 、捐助合法合規的政治獻金、投給自己支持的政黨候選人，這是每一位台灣民眾的民主權利。

台企聯指出，有關媒體利用截圖，移花接木製造假新聞，刻意混淆視聽，企圖影響選舉結果，真是居心叵測、毫無底線，該會予以嚴正駁斥。

台企聯強調， 抹黑台企聯是「中共監管台商的統戰單位」不僅是無知，更是政治汙衊、無的放矢的潑髒水。大陸全國台企聯是服務台商台胞的組織，是凝聚台商拚搏精神和博愛精神的團體，累積著眾多台商的奉獻，多年來協助台商台胞解決各種問題，助推兩岸經貿文化交流，融合兩岸同胞情感，得到廣大台商的充分信賴和兩岸各界的高度認可，被讚譽為「台商之家」，台企聯的 貢獻與努力不容被抹殺與汙衊。

聲明表示，2023 下半年以來，台企聯多次遭受台灣個別媒 體甚至是政黨人士別有用心的無端指責，深受其害。希望這些媒體不要再繼續淪陷為不分是非的私人工具，為特定人士牟取不正當的政治利益，那些充滿政治偏見、毫無客觀和公信力可言的報導只會成為笑柄、讓人嗤之以鼻。