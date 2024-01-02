我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加偷竊大麻店殘忍槍殺亞裔警 數名兇嫌被逮

史指開年收跌 那指跌逾1.6%

賴清德被女子拉脖子親臉 隨扈臉都綠了連忙制止

記者黃于凡／嘉義即時報導
(記者黃于凡/攝影)
(記者黃于凡/攝影)

民進黨總統侯選人賴清德今到嘉義縣水上璿宿上天宮參拜，結束後一名中年女子上前與賴清德合照，隨後拉著賴的脖子送上熱吻，一旁隨扈連忙制止，臉都綠了。賴清德致詞時說，台灣人心存善念、與人為善，若發生戰爭絕不因台灣任何一個人，侵略者才是破壞和平的人。

賴清德也說，台灣400年歷史以來由荷蘭、明朝、清朝、日本再到國民黨政府，近年才開始做自己的主人，卻還遇上壞鄰居，飛機、船艦經常到台灣周邊，處處打壓，面臨中國威脅不能妥協放棄，要特別堅強、團結，國家強盛、經濟變好，人民才能過好日子。

賴清德強調，台灣人心存善念、與人為善，台南地震一周內有逾40萬筆捐款，中國及日本發生地震、颱風，台灣人也出錢出力援助，台灣人是熱愛和平的民族，但若中國不放棄以武力攻台，還是必須做好準備，提升國防力量、強化經濟實力，也要和民主陣營站在一起，團結力量避免對岸輕舉妄動。

賴清德強調，現在蔡英文帶領的路線，就是未來賴清德要落實的方式，1月13日一定要出來投票，讓台灣繼續向前走，不要因為受到威脅恐嚇，也不要受中國所說「選誰就會發生戰爭」影響，若發生戰爭絕不是因為台灣任何一個人，中國侵略者才是真正破壞和平的人。

民進黨總統侯選人賴清德今到嘉義縣水上璿宿宮參拜，一名中年女子熱情合照並獻上熱吻。...
民進黨總統侯選人賴清德今到嘉義縣水上璿宿宮參拜，一名中年女子熱情合照並獻上熱吻。記者黃于凡／翻攝

賴清德 地震 日本

上一則

疑似不雅影片流傳 羅致政：深偽造假 明將提告

下一則

要求台商捐款給國民黨？台企聯：假新聞、真汙衊

延伸閱讀

賴清德拜關公談和平 比喻劉關也不會跑去和曹操簽協定

賴清德拜關公談和平 比喻劉關也不會跑去和曹操簽協定
蕭美琴八德開講 強調她與賴清德有一特點比其他2組強

蕭美琴八德開講 強調她與賴清德有一特點比其他2組強
台總統大選倒數 日學者：柯將「直接影響」賴、侯得票

台總統大選倒數 日學者：柯將「直接影響」賴、侯得票
蔡英文元旦談話為賴清德滅火 趙少康批賴：和平最大威脅

蔡英文元旦談話為賴清德滅火 趙少康批賴：和平最大威脅

熱門新聞

引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

2023-12-30 18:07
遭割喉新北國三生今晨過世，新北檢警今天前往相驗，據了解，死者頸部、左胸、右下背等處，共中10刀，刀刀致命。記者黃子騰／攝影

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

2023-12-27 11:03
桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝

萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

2023-12-31 14:17
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

2024-01-01 08:56
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）出席電視辯論會，表示「來給主席加油」。記者許正宏／攝影

被拍到辯論會台下睡著 吳欣盈：感冒帶孩子沒辦法

2023-12-30 09:59

超人氣

更多 >
2024運勢 3生肖一路旺到年底 事業升官、數錢數到手軟

2024運勢 3生肖一路旺到年底 事業升官、數錢數到手軟
日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原
台前職棒名投張誌家驚傳猝逝 享年43歲 母證實死訊

台前職棒名投張誌家驚傳猝逝 享年43歲 母證實死訊