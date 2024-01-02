賴清德被女子拉脖子親臉 隨扈臉都綠了連忙制止

(記者黃于凡/攝影)

民進黨總統侯選人賴清德 今到嘉義縣水上璿宿上天宮參拜，結束後一名中年女子上前與賴清德合照，隨後拉著賴的脖子送上熱吻，一旁隨扈連忙制止，臉都綠了。賴清德致詞時說，台灣人心存善念、與人為善，若發生戰爭絕不因台灣任何一個人，侵略者才是破壞和平的人。

賴清德也說，台灣400年歷史以來由荷蘭、明朝、清朝、日本 再到國民黨政府，近年才開始做自己的主人，卻還遇上壞鄰居，飛機、船艦經常到台灣周邊，處處打壓，面臨中國威脅不能妥協放棄，要特別堅強、團結，國家強盛、經濟變好，人民才能過好日子。

賴清德強調，台灣人心存善念、與人為善，台南地震 一周內有逾40萬筆捐款，中國及日本發生地震、颱風，台灣人也出錢出力援助，台灣人是熱愛和平的民族，但若中國不放棄以武力攻台，還是必須做好準備，提升國防力量、強化經濟實力，也要和民主陣營站在一起，團結力量避免對岸輕舉妄動。