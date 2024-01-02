賴清德被女子拉脖子親臉 隨扈臉都綠了連忙制止
民進黨總統侯選人賴清德今到嘉義縣水上璿宿上天宮參拜，結束後一名中年女子上前與賴清德合照，隨後拉著賴的脖子送上熱吻，一旁隨扈連忙制止，臉都綠了。賴清德致詞時說，台灣人心存善念、與人為善，若發生戰爭絕不因台灣任何一個人，侵略者才是破壞和平的人。
賴清德也說，台灣400年歷史以來由荷蘭、明朝、清朝、日本再到國民黨政府，近年才開始做自己的主人，卻還遇上壞鄰居，飛機、船艦經常到台灣周邊，處處打壓，面臨中國威脅不能妥協放棄，要特別堅強、團結，國家強盛、經濟變好，人民才能過好日子。
賴清德強調，台灣人心存善念、與人為善，台南地震一周內有逾40萬筆捐款，中國及日本發生地震、颱風，台灣人也出錢出力援助，台灣人是熱愛和平的民族，但若中國不放棄以武力攻台，還是必須做好準備，提升國防力量、強化經濟實力，也要和民主陣營站在一起，團結力量避免對岸輕舉妄動。
賴清德強調，現在蔡英文帶領的路線，就是未來賴清德要落實的方式，1月13日一定要出來投票，讓台灣繼續向前走，不要因為受到威脅恐嚇，也不要受中國所說「選誰就會發生戰爭」影響，若發生戰爭絕不是因為台灣任何一個人，中國侵略者才是真正破壞和平的人。
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