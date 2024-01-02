柯文哲稱藍獲中共支持 侯友宜：己所不欲勿施於人

國民黨總統候選人侯友宜（中）2日晚間出席黨籍台南市立委候選人陳以信（前左）造勢晚會。（中央社）

針對民眾黨總統候選人柯文哲 今天說，國民黨是中共 支持的，國民黨總統候選人侯友宜 說，「己所不欲，勿施於人」，過去柯文哲曾被民進黨總統候選人賴清德說是中共同路人，現在怎麼換柯文哲來抹紅他，請柯文哲不要隨便抹紅。

柯文哲今天被問及跟國民黨是否還有得談時說，沒得談了，「都已經是中共支持的人了，還談什麼」。

侯友宜接受ETtoday「豈有此呂」專訪時針對柯文哲說法表示，「己所不欲，勿施於人」，過去賴清德說柯文哲跟侯友宜是中共同路人時，柯文哲批評賴清德是詐騙集團，現在怎麼換成柯文哲抹紅侯友宜了，請柯文哲不要隨便抹紅別人。

侯友宜強調，台灣最需要是團結，選舉不要用意識形態操弄，台灣只有一個顏色，就是中華民國青天白日滿地紅。

侯友宜表示，他在台灣土生土長，30年前被派去千島湖辦案時，對中國大陸當局的強硬態度，他強力表達抗議，為國人生命和權利力爭到底，而他的父親在國共內戰時為國家打過仗、領有榮民證，兩代都為保護台灣、為中華民國拚生命，相信台灣人民有智慧做判斷。

侯友宜說，他做人秉持誠信，雖然話不多但目標明確、說到做到，例如他在新北解決30年不變的五股垃圾山與50年不變的塭仔圳。

侯友宜表示，選舉不需口出惡言，選完後大家還是朋友，他選舉堅持正派，最重要是誠信、說到做到，對人民負責，這是他的態度。