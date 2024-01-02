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賴清德拜關公談和平 比喻劉關也不會跑去和曹操簽協定

記者蔡維斌／雲林即時報導
賴清德到四湖參天宮參拜，受到眾多民眾支持。記者蔡維斌／攝影
賴清德到四湖參天宮參拜，受到眾多民眾支持。記者蔡維斌／攝影

民進黨總統侯選人賴清德今天下午到雲林縣四湖鄉參天宮關聖帝君廟參拜，受到廟方和眾多群眾熱烈歡迎，賴清德致詞強調和平的重要，但和平要有理想不能存有夢想幻想，眾知只有中國想侵略台灣，所以追求和平要用對方法，和侵略者簽和約，國家就烏有了，如同他拜關公，關、劉也是強化自己軍事力量，沒跑去和曹簽訂什麼和約，如果有今天大家就可能不會敬拜他們了。

賴清德說，大家不是要和對岸輸贏，老早也放棄反攻大陸了，台灣走向民主，大家只求自己過好的生活，大家只要和對岸和平共榮平等，所以只要在對等尊嚴之下，當選總統一定敞開大門，談判或合作都可以，共同促進兩岸人民福祉，確保印太安全穩定，但如對岸不放棄武力攻台，大家也不能太天真，所以和平是要建立在理想而非幻想，且要隨時強化自身力量，和平是要靠實力得來的。

賴清德說，不要天真到以為接受中國主張，他們就不會攻打，侯選人中有人說要接受九二共識，有人說兩岸一家親，但習近平已多次公開宣誓，九二共識是建立在一個中國原則的一國兩制方案，都說那麼清楚了，到時候真發生戰亂，連民主陣營都很難插手相助，因一旦接受九二共識，台灣就是中國一部分了，也就香港化了，盡管這樣還說要九二共識，至於兩岸一家親，被記者問到一家親之後誰要當家長，卻答不出來，所以他強調，真正的和平是要建立在自己堅持的理想上，所以三組當中只有他這一組才能堅守台灣。

賴清德說，他曾向華爾街日報投稿，提出台灣四大支柱行動方案，即強化軍事合作和自主，其次強化經濟，俗語說拜佛祖也得顧腹肚，民食為天，經濟強國家就有力量，所以一定更加強落實台灣經濟發展，第三要和民主陣營站一起，對方強大但只要朋友相招逗陣相挺也不會輸，台灣有強大的惡鄰，天天喊打，只好在家裝好鎖，朋友相招相挺，目前國家就是這麼做。最後他強調民進黨也是追求和平的政黨，黨綱明寫是以愛與和平為核心價值，所以二二八才叫做和平紀念日。

賴並提社福政策，說從本月起0到6歲國家一起養，高中職免學費，大學可補助二到三萬五。他並以有獎徵答與民眾互動，要民眾不要懷疑，從本月起許多好政策實行，大家一定可以感受到，盼大家支持他來為台灣繼續拼，並要把國會第一戰將蘇治芬送進立院。

賴清德抵雲林縣四湖鄉參天宮參拜關聖帝君，並向民眾強調追求和平要靠理想而非夢想和幻...
賴清德抵雲林縣四湖鄉參天宮參拜關聖帝君，並向民眾強調追求和平要靠理想而非夢想和幻想，並說當年關公劉備會強化自己力量，也不會跑去和曹操簽訂什麼和約。記者蔡維斌／攝影

賴清德 民進黨 華爾街

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