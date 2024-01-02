賴清德拜關公談和平 比喻劉關也不會跑去和曹操簽協定

賴清德到四湖參天宮參拜，受到眾多民眾支持。記者蔡維斌／攝影

民進黨 總統侯選人賴清德 今天下午到雲林縣四湖鄉參天宮關聖帝君廟參拜，受到廟方和眾多群眾熱烈歡迎，賴清德致詞強調和平的重要，但和平要有理想不能存有夢想幻想，眾知只有中國想侵略台灣，所以追求和平要用對方法，和侵略者簽和約，國家就烏有了，如同他拜關公，關、劉也是強化自己軍事力量，沒跑去和曹簽訂什麼和約，如果有今天大家就可能不會敬拜他們了。

賴清德說，大家不是要和對岸輸贏，老早也放棄反攻大陸了，台灣走向民主，大家只求自己過好的生活，大家只要和對岸和平共榮平等，所以只要在對等尊嚴之下，當選總統一定敞開大門，談判或合作都可以，共同促進兩岸人民福祉，確保印太安全穩定，但如對岸不放棄武力攻台，大家也不能太天真，所以和平是要建立在理想而非幻想，且要隨時強化自身力量，和平是要靠實力得來的。

賴清德說，不要天真到以為接受中國主張，他們就不會攻打，侯選人中有人說要接受九二共識，有人說兩岸一家親，但習近平已多次公開宣誓，九二共識是建立在一個中國原則的一國兩制方案，都說那麼清楚了，到時候真發生戰亂，連民主陣營都很難插手相助，因一旦接受九二共識，台灣就是中國一部分了，也就香港化了，盡管這樣還說要九二共識，至於兩岸一家親，被記者問到一家親之後誰要當家長，卻答不出來，所以他強調，真正的和平是要建立在自己堅持的理想上，所以三組當中只有他這一組才能堅守台灣。

賴清德說，他曾向華爾街 日報投稿，提出台灣四大支柱行動方案，即強化軍事合作和自主，其次強化經濟，俗語說拜佛祖也得顧腹肚，民食為天，經濟強國家就有力量，所以一定更加強落實台灣經濟發展，第三要和民主陣營站一起，對方強大但只要朋友相招逗陣相挺也不會輸，台灣有強大的惡鄰，天天喊打，只好在家裝好鎖，朋友相招相挺，目前國家就是這麼做。最後他強調民進黨也是追求和平的政黨，黨綱明寫是以愛與和平為核心價值，所以二二八才叫做和平紀念日。