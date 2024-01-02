柯文哲今突返家原因曝光 後天將和高虹安合體拜票

民眾黨總統候選人柯文哲今晚8點「快閃」新竹市慈雲路夜市，和支持者拍照。記者張裕珍／攝影

民眾黨總統候選人柯文哲 今晚8點「快閃」新竹市慈雲路夜市，停留1個小時20分鐘和支持者拍照「拍好拍滿」，並預告後天晚上將到竹市後站夜市和市長高虹安合體拜票。為何今天臨時回新竹市？柯文哲胞妹、無黨籍竹市立委候選人柯美蘭也透露，因父親今天跌倒，哥哥回家看爸媽，幸好父親狀況還好。

柯文哲今臨時回到新竹市老家，下午臨時決定到戶外拜票和支持者互動，幕僚緊急安排柯文哲晚上8點到慈雲路夜市和民眾拍照，柯美蘭全程陪同，由於支持者不斷湧入，柯文哲拍照、簽名來者不拒，一路待到晚上9點20分才離開。

柯美蘭跟著哥哥一起與支持者合照，從8點一路站到9點多，被媒體問到現場拍照情況，競選團隊估計有破3千人來，她笑說「自己就是一直拍一直拍，都不曉得」，希望新竹市的選民能支持她與哥哥柯文哲。

柯美蘭也說，柯文哲今天回新竹市老家看爸媽，因為爸爸今天跌倒。被問到柯爸狀況如何？柯美蘭說，她忙到沒時間回去，但「應該還好，如果有不好，我哥一定會跟我說。」