趙少康：致電郭台銘進語音信箱 留訊息不聞不問

曹興誠(左)和趙少康一來一往，砲火猛烈。(圖／三立提供)

國民黨副總統候選人趙少康 今天說，他至今打電話給鴻海創辦人郭台銘 都直接進語音信箱，他有留話也有寫訊息，但郭台銘都不聞不問；本來以為郭台銘會出來相挺，但當國民黨籍屏東縣議長周典論被收押，他認為郭台銘可能要作另外考慮。

趙少康今天接受三立財經iNEWS 48台節目「關我什麼事」主持人陳斐娟專訪，節目同時邀請聯電集團創辦人曹興誠擔任提問人，雙方激烈交鋒，火花四射。

曹興誠詢問會不會簽和平協議，趙少康回答，「理論上是應該簽，但是誰簽，大家相信誰簽」。

曹興誠說，問題就在這裡，台灣沒人代表去跟中共簽；曹興誠也拿出一張立在中國南京中山陵的中華民國 墓碑照並表示，中共把中華民國墓碑釘在那邊，藍營每天說保護中華民國，有去抗議過嗎，難不成是承認中華民國滅亡。

趙少康反擊，曹興誠老是用中國的話，跟台總統蔡英文一樣，總是引述中國、中國國家主席習近平的話，「大陸給你一個墓碑，你管他，你跟他扯什麼東西，中華民國就在這裡」，而且他根本不知道有這塊墓碑。

在快問快答階段，主持人詢問是否打通郭台銘電話，最後關頭郭台銘會不會站出來相挺。趙少康說，沒有打通，他有郭台銘3個電話號碼，打了都直接進入語音信箱，他有留話、寫訊息，但郭台銘都不聞不問。

趙少康表示，本來以為郭台銘會站出來，但當周典論被收押後，郭台銘可能要作另外考慮，他覺得收押周典論就是威脅郭台銘不要出來。