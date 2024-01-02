台總統大選倒數 日學者：柯將「直接影響」賴、侯得票

根據本報系聯合報最新總統選舉民調，民進黨賴清德（左）仍領先國民黨侯友宜（中）、民眾黨柯文哲（右），但觀望的選民增加。（本報系資料照片）

2024大選倒數，日本政治學者小笠原欣幸近日社群平台總結現階段選舉形勢，「民進黨賴清德 領先，國民黨侯友宜追趕，民眾黨柯文哲 稍落後」；但從平均值來看，三組候選人都缺乏爆發力。他認為，柯文哲的選票走勢將直接影響賴、侯的得票，並直接關係到不分區立委席次。因此，柯文哲的動向是值得關注的。

曾精確預測2022年九合一選舉結果的小笠原欣幸，近日透過臉書、X社群平台，綜合5家民調 （台灣民意基金會、美麗島、鏡新聞、ETtoday、TVBS）去年12月下旬3位候選人的支持率平均值，賴清德支持度獲35.8%、侯友宜31.8%、柯文哲21.0%。

小笠原指出，與11月下旬民調相比，賴清德上升2.8個百分點，侯友宜上升1.9個百分點，柯文哲下降2.2個百分點。雖然和12月發布的多項民調結果，支持率有所差異，但整體而言，平均值相對穩定。

小笠原分析，賴清德民調支持度在12月初小幅下滑，被認為是受到新北市萬里老宅違建爭議，但在12月下旬，賴支持率開始回升，因綠營有約35%的基本盤，因此較難想像賴的支持度會在剩下的日子下降，不過距離蔡英文4年前的57%得票率還有一段距離。

小笠原表示，侯友宜在藍白合破局後，民調在11月有了上升動力，儘管藍營內部熱情高漲，但支持度上升的勢頭逐漸消退。4年前韓國瑜在造勢場合有高聲量，但於民調支持率並不高，最終得票率為38.6%，侯友宜能否突破，縮小與賴清德的4.5%差距，值得關注。

而民眾黨總統候選人柯文哲在藍白合破局後，支持率大幅下降，不過在12月的民調固然有波動，基本上也維持在20%左右，柯文哲支持率下降表明，「棄柯保侯」的現象已經發生，但從民調趨勢來看，似乎不會有更多棄保。

小笠原表示，柯文哲的得票走勢將直接影響賴、侯的得票，並與不分區政黨票直接掛鉤。不僅如此，柯文哲的在各選區的選票投向為民進黨還是國民黨，都會造成巨大影響，其動向值得關注。。