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台前職棒球星張誌家驚傳猝逝 享年43歲 母證實死訊

前職棒球星張誌家猝逝 母趕赴中國：讓我去看孩子最後一面

記者黃寅／台中即時報導
張誌家驚傳在中國大陸猝逝。（本報資料照片）
張誌家驚傳在中國大陸猝逝。（本報資料照片）

前職棒球星張誌家驚傳在中國大陸猝逝，張誌家母親證實消息，昨清晨才接獲噩耗，因她沒有台胞證，目前正趕辦中，預計下午4時搭機赴大陸了解確切情況及處理後事。

張母受訪時說，她不了解發生了什麼事，但「要讓我過去看孩子最後一面，畢竟他現在人在冷凍櫃裡面，要我們過去才能處理」。

她說，張誌家去大陸直播賣海產，前陣子血壓有點高，跨年夜時還曾和還有聯絡，未料竟發生意外，就這樣走了。據了解，張誌家哥哥和母親仍住在太平，前市議員李麗華上午得知消息，也立即趕往關心。

張誌家在台中老家的友人聽到消息直呼不敢置信，對於有人傳說他疑有飲酒更說不可能，還說張誌家並不喝酒。

據了解，張誌家近日在大陸工作，因為和家人失聯，朋友趕抵其宿舍查看時，卻見他趴在桌上已無生命跡象。

張誌家友人說，張誌家兩三年前曾替做牛樟芝生意的朋友當司機，經常有機會和他碰面，也會邀其飲宴，但張誌家並不喝酒，席間只喝可樂。而張誌家這兩年已考上高爾夫教練執照，從未聽說身體有異狀，對於僅43歲即猝死頗感意外。

張誌家和父親一家人曾住在台中市太平，一家建設公司股東說，當年張父一次跟他公司買了兩戶，令人印象深刻。據了解，張誌家曾是棒球中華隊的王牌投手，也曾效力於日職琦玉西武獅隊，2006年結束旅日生涯返台，隔年加入世界盃棒球錦標賽中華隊。

張誌家2009年涉入假球事件後後，聲勢急墜，張家亦搬離太平，張父還因經濟拮据，後來擔任幼稚園司機。

世界盃 猝死

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