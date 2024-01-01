台大選聯合報最新民調 45%盼政黨輪替 棄保影響降至4%

本報系聯合報最新民調，4成5選民期盼政黨輪替。圖為國民黨總統候選人侯友宜1日在竹縣車隊掃街拜票。(記者侯永全／攝影)

本報系聯合報最新調查發現，有4成5選民期盼政黨輪替，3成5不希望民進黨被下架，比率都和兩周前的調查相當；而心有所屬的選民中，有棄保 想法的比率由兩周前的1成4降為1成，棄保效應漸弱；若發生棄保，藍白間的棄保可能影響4%的選票流動。

總統大選進入倒數，有7成8選民表示這次總統選舉一定會去投票，1成2可能會投，1成不會去投票。分析顯示，除了柯盈配 支持者的投票意願升溫，表示一定會去投票的比率由兩周前的7成2增為8成1外，侯康配 與賴蕭配支持者的投票意願無明顯變化。

交叉分析發現，高投票意願的選民中，3成5支持賴蕭配，3成1挺侯康配，2成2屬意柯盈配，3組參選人的支持率排名不變。

調查也發現，目前心有所屬的選民中，雖有1成坦言選前若支持對象當選機會不大時，可能會考慮改投其他候選人，但比率較兩周前減少4個百分點，棄保可能發揮的效應變小。

分析發現，3組參選人支持者有棄保想法的比率介於8%到1成1，可能棄保的侯康配支持者，8成7第2選擇是柯盈配，可能棄保的柯盈配支持者，則有6成7考慮侯康配，2成3屬意賴蕭配。加計「可能棄保柯盈配且第2選擇為侯康配」及「可能棄保侯康配且第2選擇為柯盈配」選民，藍白間的棄保可能影響的選票流動，由兩周的5%縮小為4%。

調查還發現，有4成5選民看好賴蕭配能贏得總統大選，比率高於侯康配的2成1及柯盈配的1成3。

選戰倒數11天，柯文哲的支持者是否棄保受矚。學者普遍認為棄保效應不大，民調封關後是否發生棄保，將取決於重大事件及柯文哲判斷。

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇表示，侯康配支持度下降4個百分點，可能原因有二，一是侯友宜在凱旋苑事件回應上，引發民眾對侯在居住正義決心的懷疑，凱旋苑改社宅的做法也間接承認租金過高；趙少康「貴就不要租」的說法，也難以讓選民認同。

其次，國民黨在凱道造勢上，侯友宜與韓國瑜的互動，被部分媒體解讀為「侯冷落韓」，同樣可能引起韓粉不表態。但是否導致觀望的選民增加，尚無法確定。

政大選研中心研究員蕭怡靖分析，依目前民調，侯、賴差距五個百分點，柯文哲的支持者若棄保，是否足以轉移到使侯、賴差距縮小到誤差範圍內仍待觀察，並非不可能發生；但民調封關後，民眾仍會依據封關前民調判斷，除非發生重大事件才可能影響選舉勝負。

蕭怡靖表示，另項觀察點是選前藍白合沒成功，是否可能有「另類藍白合」攸關柯個人立場，選前10天柯的談話也是柯的支持者必須關注的訊息。