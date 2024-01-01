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民進黨：趙少康要五月天說明 和中國沆瀣一氣

記者丘采薇／台北即時報導
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

副總統辯論會落幕，民進黨表示，今天國民黨副總統候選人趙少康及民眾黨副總統候選人吳欣盈合攻民進黨、賴清德、蕭美琴。可以看得出來，藍白唯一的共識，就是攻擊民進黨，而趙少康是大放厥詞、演錯角色，吳欣盈則是拿錯小抄、答非所問。

民進黨發言人張志豪表示，趙少康在整場的辯論會中，不管是對於台灣的經濟表現、能源議題，甚至是外交、國防，在在都是把錯假訊息當成事實在講，並且把中國當成台灣的唯一出路。在結論的時候，趙少康甚至同樣只有罵賴清德，並且把堅守主權的立場，當成是一種挑釁；把中國的介選，當成是台灣的問題，持續恐嚇人民。

談及中國要求五月天表態政治議題時，趙少康甚至還逼迫五月天應出面說明，根本就是和中國沆瀣一氣、檢討被害者。

張志豪強調，趙少康果真是看到中國就卑躬屈膝，還演錯角色把辯論會當成「少康戰情室」。不知道是不是因為國民黨總統候選人侯友宜的表現太差，只好讓趙少康為了拯救阿斗，譁眾取寵。

至於吳欣盈，張志豪表示，吳欣盈在今天的辯論會中，針對提問時常答非所問，在媒體提問「可否評價另外兩組候選人，並說出一項優點」，吳欣盈卻像拿錯小抄，文不對題回答稅收、綠能轉型等主張，甚至在最後還稱讚民眾黨總統候選人柯文哲，完全沒有回答到媒體的提問。在講述OECD（經濟合作暨發展組織）國家勞工自提率講錯數字、還稱民眾黨支持特偵組，與柯文哲立場完全迥異，令人摸不著頭緒。

張志豪表示，反觀蕭美琴，是整場辯論會中唯一不抹黑、不謾罵，理性講述政見、針對抹黑攻擊，也正面給予回應的候選人，相信國人可以看出，賴清德與蕭美琴才是能真正穩健、理性帶台灣繼續往前走的正副總統候選人。

趙少康 民進黨 賴清德

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