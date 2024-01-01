民進黨：趙少康要五月天說明 和中國沆瀣一氣

副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

副總統辯論會落幕，民進黨 表示，今天國民黨副總統候選人趙少康 及民眾黨副總統候選人吳欣盈合攻民進黨、賴清德 、蕭美琴。可以看得出來，藍白唯一的共識，就是攻擊民進黨，而趙少康是大放厥詞、演錯角色，吳欣盈則是拿錯小抄、答非所問。

民進黨發言人張志豪表示，趙少康在整場的辯論會中，不管是對於台灣的經濟表現、能源議題，甚至是外交、國防，在在都是把錯假訊息當成事實在講，並且把中國當成台灣的唯一出路。在結論的時候，趙少康甚至同樣只有罵賴清德，並且把堅守主權的立場，當成是一種挑釁；把中國的介選，當成是台灣的問題，持續恐嚇人民。

談及中國要求五月天表態政治議題時，趙少康甚至還逼迫五月天應出面說明，根本就是和中國沆瀣一氣、檢討被害者。

張志豪強調，趙少康果真是看到中國就卑躬屈膝，還演錯角色把辯論會當成「少康戰情室」。不知道是不是因為國民黨總統候選人侯友宜的表現太差，只好讓趙少康為了拯救阿斗，譁眾取寵。

至於吳欣盈，張志豪表示，吳欣盈在今天的辯論會中，針對提問時常答非所問，在媒體提問「可否評價另外兩組候選人，並說出一項優點」，吳欣盈卻像拿錯小抄，文不對題回答稅收、綠能轉型等主張，甚至在最後還稱讚民眾黨總統候選人柯文哲，完全沒有回答到媒體的提問。在講述OECD（經濟合作暨發展組織）國家勞工自提率講錯數字、還稱民眾黨支持特偵組，與柯文哲立場完全迥異，令人摸不著頭緒。

張志豪表示，反觀蕭美琴，是整場辯論會中唯一不抹黑、不謾罵，理性講述政見、針對抹黑攻擊，也正面給予回應的候選人，相信國人可以看出，賴清德與蕭美琴才是能真正穩健、理性帶台灣繼續往前走的正副總統候選人。