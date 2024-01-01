趙少康稱與中談外交休兵 台外交部：主權暴露一中風險

國民黨副總統候選人趙少康1日在副總統候選人辯論會上批評民進黨執政8年的外交作為，並主張若由國民黨執政就要與中國談外交休兵，外交部對此表示，所謂「外交休兵」其實背後是國人不支持的「九二共識」，使中華民國主權暴露在一中內政風險下，而得出的苟安結果。圖：本報系資料照片

國民黨 副總統候選人趙少康 稱若國民黨執政將與中國談外交休兵。台外交部今天表示「外交休兵」等口號，背後邏輯是8成民眾不支持的「九二共識」連結中方「一個中國」架構，使中華民國 主權暴露在一中內政風險下，而得出的苟安結果。

副總統候選人辯論會今天舉行，國民黨副總統候選人趙少康批評，民進黨執政8年一共丟了9個邦交國，也無法參與國際組織及洽簽協定，因此他說，若國民黨執政，還是要跟中國談外交休兵，不要再搶來搶去了，這是無謂的浪費。

外交部下午發布新聞稿表示，外交就是主權的行使，而北京政權的目標一向就是消滅中華民國的主權，面對中國從不掩蓋消滅台灣主權的野心，所謂「外交休兵」等反對政黨引以為「政績」的口號，背後邏輯是8成國人不支持的「九二共識」連結中方的「一個中國」架構，使中華民國主權暴露在一中內政風險下，而得出的苟安結果，卻被隱蔽風險、當成政績。

外交部指出，「台灣」近幾年來已成國際關鍵字，國際挺台力道提升，總統蔡英文「踏實外交」路線獲得大多數民眾認同，也獲得美、日、歐盟等民主夥伴高度肯定，相信民眾皆期待當中國在霸凌打壓台灣時，朝野政黨及政治人物都能同聲譴責中國，而非與加害者中國一起對內指責捍衛國家主權的政府。

外交部指出，7年多來台灣共加入11個政府間國際組織，包括國際醫藥法規協和會（ICH）、全球金融創新聯盟（GFIN）、國際自由信仰聯盟（IRFBA）、亞洲資訊通路聯盟（AAIA）與自由線上聯盟（FOC）等，台灣也與美國簽署「台美21世紀貿易倡議」，與加拿大簽署「投資促進及保障協議」（FIPA），與英國簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）等。

外交部指出，用「一中框架」及所謂的「九二共識」來換取外交休兵違反台灣主流民意，也和國民黨總統候選人侯友宜提出的外交政策主張大相逕庭，反映出同黨不同調的問題。

外交部強調，外交政策不應是臨時起意的計算，更不應受到政黨內部不同意見的左右，呼籲外交不應分黨派，尤其台灣國際處境特殊，當面對中國蠻橫打壓與威脅時，朝野應共同支持政府捍衛國家主權，團結一致才能符合多數民眾期待。