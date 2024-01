趙少康問國家認同 蕭美琴：台灣派、中華民國派應團結

民進黨副總統候選人蕭美琴遭質疑台灣現在面臨的缺電、缺水、缺工等危機該如何解決?蕭美琴表示,「台灣不缺電」,台電資訊透明公開,大家都可以上網Google去查資訊。圖/台北市攝影記者聯誼會提供

副總統候選人辯論今天舉行,國民黨 副總統候選人趙少康 交互詰問時,問民進黨副總統候選人蕭美琴關於中華民國 認同問題。蕭美琴說,今天中華民國的認同跟台灣的認同,已經不是社會問題,應該要團結一致,不管你是中華民國派,中華民國台灣派,或者是台灣派,我們都在守護這塊土地。

趙少康表示,蕭美琴2003年10月20號接受海外媒體訪問,那時候蕭美琴應該是哥倫比亞碩士,他還是稱蕭美琴學士,蕭美琴接受訪問說,「We no longer identify ourself as a Republic of China 」,就是說我們已經不認為我們是中華民國,那是什麼國?你的腦筋裡你是什麼國?」

趙少康說,蕭美琴選副總統,那你到底是什麼國,你的總統也不認同中華民國,你副總統也不認同中華民國,那你們到底要把我們帶到哪裡去,你們這樣的主張,美國支持嗎?美國不怕嗎?美國真覺得你們這樣很好嗎?可以跟他唱黑白臉嗎?還是美國根本不支持你們這樣講?

蕭美琴表示,為什麼對方不以哥倫比亞大學歐柏林學院(Oberlin College)形容她,她也不知道應該以政治金童,還是中廣董事長來形容趙少康,各有各的看法,國民黨翻箱倒櫃找了二十幾年前她在媒體的發言,或是書裡面的講法來攻擊。近年來,國民黨都知道她講話非常謹慎,找了二十幾年前的這一段,那她要還原這一段的前後文字,她當在講的是在國際社會活動生存,不希望跟中華人民共和國的公民搞混,我們對外說,我們是台灣人,I am Taiwanese,這是很多台灣人的驕傲。

蕭美琴說,很多留學生到國外去,自我介紹會說是台灣人,台灣有那麼難聽嗎?這是整個文章的原意,早年台灣曾經歷經威權戒嚴的統治,一黨獨大,黨國不分的年代,確實有很多的台灣人,對於中華民國這個體制,有很多的質疑,甚至是挑戰。

蕭美琴表示,如今解嚴了,台灣、中華民國也歷經二三十年的民主洗禮過程。今天中華民國的認同跟台灣的認同,已經不是社會問題,我們應該要團結一致,不管你是中華民國派,中華民國台灣派,或者是台灣派,我們都在守護這塊土地,我們都在一起努力,民主是台灣最珍貴的資產,即便我們經歷了那段黑暗的過去,但是今天,我們很驕傲的,中華民國是世界民主的前線,我們一起守護。