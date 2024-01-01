趙少康問國家認同 蕭美琴：台灣派、中華民國派應團結

民進黨副總統候選人蕭美琴遭質疑台灣現在面臨的缺電、缺水、缺工等危機該如何解決？蕭美琴表示，「台灣不缺電」，台電資訊透明公開，大家都可以上網Google去查資訊。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

副總統候選人辯論今天舉行，國民黨 副總統候選人趙少康 交互詰問時，問民進黨副總統候選人蕭美琴關於中華民國 認同問題。蕭美琴說，今天中華民國的認同跟台灣的認同，已經不是社會問題，應該要團結一致，不管你是中華民國派，中華民國台灣派，或者是台灣派，我們都在守護這塊土地。

趙少康表示，蕭美琴2003年10月20號接受海外媒體訪問，那時候蕭美琴應該是哥倫比亞碩士，他還是稱蕭美琴學士，蕭美琴接受訪問說，「We no longer identify ourself as a Republic of China 」，就是說我們已經不認為我們是中華民國，那是什麼國？你的腦筋裡你是什麼國？」

趙少康說，蕭美琴選副總統，那你到底是什麼國，你的總統也不認同中華民國，你副總統也不認同中華民國，那你們到底要把我們帶到哪裡去，你們這樣的主張，美國支持嗎？美國不怕嗎？美國真覺得你們這樣很好嗎？可以跟他唱黑白臉嗎？還是美國根本不支持你們這樣講？

蕭美琴表示，為什麼對方不以哥倫比亞大學歐柏林學院（Oberlin College）形容她，她也不知道應該以政治金童，還是中廣董事長來形容趙少康，各有各的看法，國民黨翻箱倒櫃找了二十幾年前她在媒體的發言，或是書裡面的講法來攻擊。近年來，國民黨都知道她講話非常謹慎，找了二十幾年前的這一段，那她要還原這一段的前後文字，她當在講的是在國際社會活動生存，不希望跟中華人民共和國的公民搞混，我們對外說，我們是台灣人，I am Taiwanese，這是很多台灣人的驕傲。

蕭美琴說，很多留學生到國外去，自我介紹會說是台灣人，台灣有那麼難聽嗎？這是整個文章的原意，早年台灣曾經歷經威權戒嚴的統治，一黨獨大，黨國不分的年代，確實有很多的台灣人，對於中華民國這個體制，有很多的質疑，甚至是挑戰。

蕭美琴表示，如今解嚴了，台灣、中華民國也歷經二三十年的民主洗禮過程。今天中華民國的認同跟台灣的認同，已經不是社會問題，我們應該要團結一致，不管你是中華民國派，中華民國台灣派，或者是台灣派，我們都在守護這塊土地，我們都在一起努力，民主是台灣最珍貴的資產，即便我們經歷了那段黑暗的過去，但是今天，我們很驕傲的，中華民國是世界民主的前線，我們一起守護。