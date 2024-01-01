菱傳媒民調／賴蕭支持度36.8% 侯康32.8%

民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）。（本報資料照片）

2024大選倒數，根據「菱傳媒」委託皮爾森數據進行的12月最新民調 結果顯示，民進黨賴蕭配以36.89%支持度領先，卻是去年8月支持度站上4成後首度跌落；國民黨侯康配較上月增加1.78個百分點，站上32.83%；民眾黨柯盈配也上升3.33個百分點，來到28.64%。另有1.29%、0.34%受訪者尚未決定或不會去投票。

菱傳媒民調顯示，民進黨總統候選人賴清德 的支持度從11月的41.12%掉了4.23個百分點，來到36.89%，從去年8月支持度首度站上4成到40.99%，連兩個月緩步上升，11月時小跌1.73個百分點，至41.12%，12月支持度再往下掉，且減少幅度明顯擴大。

從年齡層分析，賴清德各族群支持度全面下降，尤其在30到39歲這個族群減少8.48個百分點最多；其次是40到49歲族群掉了5.63個百分點；20到29歲族群也減少5.28個百分點，只有60歲以上族群的支持度維持平盤，和上月差距減少0.36個百分點。菱傳媒分析，顯示賴清德新北市萬里老家違建爭議，傷害遠比侯、柯來得大。

民調指出，國民黨總統候選人侯友宜支持度，從11月的31.05%增加1.78個百分點，來到32.83%，這也是菱傳媒從5月進行總統民調後，侯友宜拿下最多支持度的一次。顯示似乎未受「包租公」指控影響。

從年齡層分析，侯友宜支持度增加最多的族群在50到59歲區間，支持度從11月的41.17%上升到46.32%，增加5.15個百分點，60歲以上族群支持度仍和11月一樣突破5成，且往上來到55.08%，從數據來看，副手趙少康出線後，藍營基本盤與深藍支持者有持續回籠跡象。

而民眾黨總統候選人柯文哲 支持度未受新竹農地影響，反比11月增加3.33個百分點，來到28.64%，這也柯文哲近8個月來民調支持度第二高的一次，柯文哲支持度最高的一次是去年6月的31.29%。

交叉分析顯示，柯文哲支持度增加最多的是30到39歲民眾，增加9.38個百分點，從44.7%增加到54.08%，增加第二多的是20到29歲的族群，增加7.83個百分點，從48.15%增加到55.98%，柯文哲在12月成功獲得這兩個年齡層破5成的支持度。從區域來分析，柯文哲在桃竹苗支持度也明顯上升，從11月的27.63%上升到32.2%，增加4.57個百分點，是全台增加最多的區域。

這項調查由菱傳媒」委託皮爾森數據負責執行。針對全台灣年滿20歲以上的網路人口，從2023年12月25日至2023年12月29日，共計進行5天，當中有效樣本為1萬2409份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負0.88%以內。

抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP)，在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證。