台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

2024副總統辯論會今天落幕。根據TVBS最新民調 ，若明天就是投票 日，賴蕭配支持度為33%、侯康配支持度為30%，柯盈配 則為22%。與前次總統辯論會後民調相比，賴蕭與侯康支持度不變，柯盈則減少2個百分點。

民調顯示，83%受訪民眾表示1月13日會去投票；另有13%民眾不會去投票，4%民眾表示不一定。不過，有32%民眾表示，有收看今下午的副總統電視辯論會；68%民眾則表示沒有收看。

民調結果指出，收看辯論會的民眾，有40%認為民進黨副總統候選人蕭美琴表現最好、33%民眾認為國民黨副總統候選人趙少康表現最好，僅7%認為民眾黨副總統候選人吳欣盈表現最好。另有22%民眾表示不知道。

而相比12月30日總統辯論會後的民調，在今天副總統辯論會後，賴蕭和侯康的支持度不變，分別為33%及30%，而柯盈配則減少2個百分點為22%，未決定的則從13%增為15％。

此次調查時間為2024年 1月1日下午16時30分至19時30分，調查方法為市話、手機併用的雙底冊抽樣調查，人員電話訪問。有效樣本為1281 位，包括市話646位、手機635位，20歲以上台灣民眾。在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.7個百分點以內，經費來源為TVBS。