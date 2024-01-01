我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本石川強震引發火警…輪島市建築遭大火吞噬

時報廣場跨年夜人潮水洩不通 華生朝聖「降球」儀式

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

記者鄭媁／台北即時報導
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

2024副總統辯論會今天落幕。根據TVBS最新民調，若明天就是投票日，賴蕭配支持度為33%、侯康配支持度為30%，柯盈配則為22%。與前次總統辯論會後民調相比，賴蕭與侯康支持度不變，柯盈則減少2個百分點。

民調顯示，83%受訪民眾表示1月13日會去投票；另有13%民眾不會去投票，4%民眾表示不一定。不過，有32%民眾表示，有收看今下午的副總統電視辯論會；68%民眾則表示沒有收看。

民調結果指出，收看辯論會的民眾，有40%認為民進黨副總統候選人蕭美琴表現最好、33%民眾認為國民黨副總統候選人趙少康表現最好，僅7%認為民眾黨副總統候選人吳欣盈表現最好。另有22%民眾表示不知道。

而相比12月30日總統辯論會後的民調，在今天副總統辯論會後，賴蕭和侯康的支持度不變，分別為33%及30%，而柯盈配則減少2個百分點為22%，未決定的則從13%增為15％。

此次調查時間為2024年 1月1日下午16時30分至19時30分，調查方法為市話、手機併用的雙底冊抽樣調查，人員電話訪問。有效樣本為1281 位，包括市話646位、手機635位，20歲以上台灣民眾。在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.7個百分點以內，經費來源為TVBS。

民調 投票 柯盈配

上一則

日本石川縣強震 蔡英文表達慰問

下一則

日本石川規模7.6強震 台灣旅遊團均安至少影響17團

延伸閱讀

駁民進黨抹紅 趙少康自曝：我祖父被共產黨逼到上吊

駁民進黨抹紅 趙少康自曝：我祖父被共產黨逼到上吊
趙少康：即日辭去中廣董座 副總統薪水一毛不要、官邸做社宅

趙少康：即日辭去中廣董座 副總統薪水一毛不要、官邸做社宅
直播／台副總統辯論會 趙少康當場宣布辭中廣董事長

直播／台副總統辯論會 趙少康當場宣布辭中廣董事長
侯友宜倡聯合政府被指「棄柯保侯」？ 趙少康：盼集中選票

侯友宜倡聯合政府被指「棄柯保侯」？ 趙少康：盼集中選票

熱門新聞

引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

2023-12-30 18:07
遭割喉新北國三生今晨過世，新北檢警今天前往相驗，據了解，死者頸部、左胸、右下背等處，共中10刀，刀刀致命。記者黃子騰／攝影

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

2023-12-27 11:03
桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝

萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

2023-12-31 14:17
示意圖。記者曾原信／攝影

「得青年得天下」台首投族不滿2高1低 6成「一定會投票」

2023-12-25 15:04
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）出席電視辯論會，表示「來給主席加油」。記者許正宏／攝影

被拍到辯論會台下睡著 吳欣盈：感冒帶孩子沒辦法

2023-12-30 09:59

超人氣

更多 >
呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…

呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…
近千青年南加商場暴動 11警局馳援

近千青年南加商場暴動 11警局馳援
中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」

中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」
日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」
萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝