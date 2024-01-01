駁民進黨抹紅 趙少康自曝：我祖父被共產黨逼到上吊

副總統候選人辯論會登場，國民黨副總統候選人趙少康為駁民進黨抹紅指控，自曝他的祖父在獄中被共產黨逼到上吊自殺，像他這樣的家庭，說他親中賣台，在講什麼？(取材自公視YouTube直播)

副總統候選人辯論會台北時間1月1日下午登場，國民黨副總統候選人趙少康 為駁民進黨抹紅指控，自曝他的祖父在獄中被共產黨 逼到上吊自殺，他這樣的家庭，說他親中賣台，在講什麼？

趙少康表示，民進黨很會抹紅，抹紅人家第一名，連侯友宜都要去抹紅，侯友宜的爸爸是嘉義一個菜市場賣肉攤販，要抹紅人家？抹紅他，他其實真的不願意講，家庭的悲劇有什麼好拿出來談的？大家知道嗎？他的父親告訴他，他的祖父是在共產黨的監獄 裡面被逼迫，受不了，上吊自殺。

趙少康提到，他媽媽告訴他，他的外祖父是在共產黨的監獄被槍斃；他的父親年輕時當軍人抗日剿匪，被共產黨抓了兩次，一次在東北、一次在海南島，九死一生都逃出來了。他的父親曾經說，只要共產黨在一天，就不回大陸去；後來父親還是回去了，為什麼？因為祖墳都破了，要回去修祖墳才回去。

趙少康感嘆，「我們這樣的家庭，說我們親中，我們賣台，你在講什麼？只是大夫無私交了，我們不以私害公，個人恩怨真的不重要，個人恩怨不重要，個人的喜好也不重要，重要的是兩岸一定要和平相處，重要的是2300萬人的前途跟他們的利益。」