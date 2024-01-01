我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙少康：即日辭去中廣董座 副總統薪水一毛不要、官邸做社宅

2024展望╱經濟向前看 年底大選是最大變數

趙少康：即日辭去中廣董座 副總統薪水一毛不要、官邸做社宅

記者屈彥辰／台北即時報導
副總統候選人辯論會，國民黨副總統候選人趙少康在申論階段宣布，辭去中廣董事長一職。趙也宣布，當選後，副總統的薪水不要，提供出官邸當青年住宅，通通免費，他出水電費。(記者許正宏／翻攝)
副總統候選人辯論會，國民黨副總統候選人趙少康在申論階段宣布，辭去中廣董事長一職。趙也宣布，當選後，副總統的薪水不要，提供出官邸當青年住宅，通通免費，他出水電費。(記者許正宏／翻攝)

副總統電視辯論會台北時間1月1日下午登場，國民黨副總統候選人趙少康在首輪直球對決民進黨總統候選人賴清德的違建爭議，趙少康當場宣布辭去中廣董事長，他拿出文件現場簽名並公布，趙表示，「我一直在等賴清德拆違建，望穿秋水等不到」，他也批評賴違建的萬里老家違建是讓20幾個特勤看守的非法幽靈房屋還幫忙修繕。

趙少康也宣布，副總統是備位，若當選，他的副總統薪水一毛不要，副總統官邸也不會住，通通免費做青年住宅，「大家抽籤，水電費我出。」 

趙少康日前曾說，民進黨總統候選人賴清德拆掉萬里老家違建「賴皮寮」，他就辭去中廣董事長。趙少康今日公開宣布辭去中廣董事長，他秀出辭職書，表示他現在就簽名，「本人即日起辭去中廣董事長、董事及總經理職務」。

趙少康表示，他一直在等賴清德，望穿秋水，等來等去等不到賴清德。

趙少康接著重磅宣布，賴清德常常講功高震主，但根據憲法，副總統就是備位，備位要怎麼震主？他也深自檢討，沒什麼事情可做，前副總統呂秀蓮那時才說自己是深宮怨婦。他當選後，副總統的薪水一毛不要，福利也不要，官邸也不住，他拿出來做青年住宅，通通免費，他出水電費。

趙少康 賴清德 民進黨

上一則

直播／台副總統辯論會 趙少康當場宣布辭中廣董事長

延伸閱讀

直播／台副總統辯論會 趙少康當場宣布辭中廣董事長

直播／台副總統辯論會 趙少康當場宣布辭中廣董事長
黑白集／「災難說」惹議 賴清德到底多討厭中華民國？

黑白集／「災難說」惹議 賴清德到底多討厭中華民國？
侯友宜倡聯合政府被指「棄柯保侯」？ 趙少康：盼集中選票

侯友宜倡聯合政府被指「棄柯保侯」？ 趙少康：盼集中選票
賴清德稱「中華民國憲法是災難」 侯友宜：台獨內心話

賴清德稱「中華民國憲法是災難」 侯友宜：台獨內心話

熱門新聞

引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

2023-12-30 18:07
遭割喉新北國三生今晨過世，新北檢警今天前往相驗，據了解，死者頸部、左胸、右下背等處，共中10刀，刀刀致命。記者黃子騰／攝影

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

2023-12-27 11:03
示意圖。記者曾原信／攝影

「得青年得天下」台首投族不滿2高1低 6成「一定會投票」

2023-12-25 15:04
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）出席電視辯論會，表示「來給主席加油」。記者許正宏／攝影

被拍到辯論會台下睡著 吳欣盈：感冒帶孩子沒辦法

2023-12-30 09:59
美麗島電子報26日公布最新民調，賴蕭配支持度為38.9%，侯康配以29.4%居次，雙方差距9.5個百分點，是近期民調差距最大的一次，柯盈配支持度為17.2%，持續墊底。（圖／美麗島電子報提供）

美麗島民調／賴蕭配拉大差距 領先侯康配9.5個百分點

2023-12-25 21:09

超人氣

更多 >
近千青年南加商場暴動 11警局馳援

近千青年南加商場暴動 11警局馳援
中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」

中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」
呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…

呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…
美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生

美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生
高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高

高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高