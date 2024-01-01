趙少康：即日辭去中廣董座 副總統薪水一毛不要、官邸做社宅
副總統電視辯論會台北時間1月1日下午登場，國民黨副總統候選人趙少康在首輪直球對決民進黨總統候選人賴清德的違建爭議，趙少康當場宣布辭去中廣董事長，他拿出文件現場簽名並公布，趙表示，「我一直在等賴清德拆違建，望穿秋水等不到」，他也批評賴違建的萬里老家違建是讓20幾個特勤看守的非法幽靈房屋還幫忙修繕。
趙少康也宣布，副總統是備位，若當選，他的副總統薪水一毛不要，副總統官邸也不會住，通通免費做青年住宅，「大家抽籤，水電費我出。」
趙少康日前曾說，民進黨總統候選人賴清德拆掉萬里老家違建「賴皮寮」，他就辭去中廣董事長。趙少康今日公開宣布辭去中廣董事長，他秀出辭職書，表示他現在就簽名，「本人即日起辭去中廣董事長、董事及總經理職務」。
趙少康表示，他一直在等賴清德，望穿秋水，等來等去等不到賴清德。
趙少康接著重磅宣布，賴清德常常講功高震主，但根據憲法，副總統就是備位，備位要怎麼震主？他也深自檢討，沒什麼事情可做，前副總統呂秀蓮那時才說自己是深宮怨婦。他當選後，副總統的薪水一毛不要，福利也不要，官邸也不住，他拿出來做青年住宅，通通免費，他出水電費。
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