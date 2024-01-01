趙少康：即日辭去中廣董座 副總統薪水一毛不要、官邸做社宅

副總統候選人辯論會，國民黨副總統候選人趙少康在申論階段宣布，辭去中廣董事長一職。趙也宣布，當選後，副總統的薪水不要，提供出官邸當青年住宅，通通免費，他出水電費。(記者許正宏／翻攝)

副總統電視辯論會台北時間1月1日下午登場，國民黨副總統候選人趙少康 在首輪直球對決民進黨 總統候選人賴清德 的違建爭議，趙少康當場宣布辭去中廣董事長，他拿出文件現場簽名並公布，趙表示，「我一直在等賴清德拆違建，望穿秋水等不到」，他也批評賴違建的萬里老家違建是讓20幾個特勤看守的非法幽靈房屋還幫忙修繕。

趙少康也宣布，副總統是備位，若當選，他的副總統薪水一毛不要，副總統官邸也不會住，通通免費做青年住宅，「大家抽籤，水電費我出。」

趙少康日前曾說，民進黨總統候選人賴清德拆掉萬里老家違建「賴皮寮」，他就辭去中廣董事長。趙少康今日公開宣布辭去中廣董事長，他秀出辭職書，表示他現在就簽名，「本人即日起辭去中廣董事長、董事及總經理職務」。

趙少康表示，他一直在等賴清德，望穿秋水，等來等去等不到賴清德。

趙少康接著重磅宣布，賴清德常常講功高震主，但根據憲法，副總統就是備位，備位要怎麼震主？他也深自檢討，沒什麼事情可做，前副總統呂秀蓮那時才說自己是深宮怨婦。他當選後，副總統的薪水一毛不要，福利也不要，官邸也不住，他拿出來做青年住宅，通通免費，他出水電費。