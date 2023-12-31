柯文哲嗆假民調退出台灣 「再怎麼樣也不會是10幾％」

民眾黨總統候選人柯文哲（中）、競選總幹事黃珊珊（左）與民眾黨秘書長周台竹（右）今天出席台灣民眾黨歲末年終記者會，談到兩岸議題柯文哲表示，民進黨靠反送中贏得選舉，國民黨老是想看中國能幫忙什麼，不管哪種方式都失去台灣自主性。記者葉信菉／攝影

2024年總統選舉進入最後倒數階段，民眾黨昨天公布提供附有相關資料的內參民調 ，「柯吳配」僅輸「賴蕭配」3個百分點。民眾黨總統候選人柯文哲 今天表示，自己當然要有說信心會贏，不過最近的假民調很困擾，他揚言要讓做假民調的公司從此退出台灣，以後再也不能收錢辦事。

民眾黨下午舉行歲末年終記者會，談及民眾黨公布的內參民調，柯文哲受訪時說，「當然一定說我們很有信心、我們會贏，不過最近的假民調，我也滿困擾的」，請大家把封關民調全部記錄下來，投票當天晚上再來開獎，看看最後跟實際得票數差多少，「我心裡面非常清楚，再怎麼樣也不是10幾趴，你要做假民調，我就讓你假個徹底。」

柯文哲還說，如果大家覺得只看一次不準，那就看最後做的三次民調，當天晚上再來對獎，「我要讓那些假民調的公司，從此退出台灣，一次把他們的信用打破，以後再也不能收錢辦事，記住把最後三次的全部記錄下來，當天我們再來開獎。」

另外，柯文哲競選總幹事黃珊珊昨天晚間在臉書轉貼文章，直言只要3%票數棄保 ，柯文哲便能翻轉險勝，柯文哲則表示，這些都有科學數據，「藍的會投白的，因為他們不要綠的當選；白的不會投藍的，因為一開始就對藍綠不喜歡」，白色的選票只有兩種投法，一個是不投票，一個是投給綠，統計數據都很清楚，大家可以拿出來看。

不過，柯文哲說，民眾黨沒有鼓勵棄保，反正科學數據會講話，「民調不是不準，刻意要造假才會不準，只要願意思考，民調還是準的。」

黃珊珊說明，昨天有機構進行民意調查，結果顯示柯文哲的支持者，願意再投給別人幾乎不到三成，反觀國民黨總統候選人侯友宜的數字將近是兩倍，所以這不是棄保的問題，而是堅定性跟黏著度的問題，不過這不是民眾黨的內參民調，而是外部的民調。