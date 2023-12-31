我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在位52年 丹麥女王宣布退位 將交棒王儲

中國官媒召13台星合唱 吳奇隆陳妍希提兩岸一家親

萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝

台灣桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警到場後發現貓咪吊掛在牆邊，趕緊用衣服蓋住貓咪穩定情緒，一人解開電線、一人則不斷摸摸牠安撫心情，貓咪彷彿知道員警們是來幫牠的，也乖乖不動，最後成功救起；警方將貓咪送醫治療及掃描晶片，但無法確認飼主，已通報動保人員帶回收容。

桃園警分局大樹派出所員警昨晚9點30分許巡邏時接獲民眾報案，金門二街人行道旁的圍牆上有隻貓咪疑似失足，跌落被電線纏住掛在牆上不斷哀嚎，請警方派員協助處理。

員警抵達現場時，不斷喵喵叫找尋貓咪的蹤影，結果在地板旁邊發現貓咪右後腳被電線纏住，倒吊在牆根處不斷掙扎喊叫，為避免貓咪緊張攻擊，員警用衣服將牠覆蓋安撫，待貓咪情緒較平穩後，再試著把電線解開，貓咪似乎也知道員警在救援，乖乖配合停止掙扎，期間員警不斷溫柔撫摸貓咪，說著「沒事了沒事了」，最終順利將電線解開。

救援成功後員警抱起貓咪，發現牠右腳受傷流血，問了一句「牠流血了怎麼辦？」結果貓咪突然很有靈性地「喵」了一聲，好像是在道謝並提醒員警送牠去醫院，讓員警忍不住笑出來；而該隻貓咪體型壯碩、個性溫馴，疑似是有人飼養走失，經送往獸醫院治療及掃描晶片，但無法確認飼主，已依規定通報動保人員帶回收容。

桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔...
桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝

晶片

上一則

蕭美琴31日無公開行程 保護喉嚨備戰元旦辯論

延伸閱讀

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案
聖誕燈串

聖誕燈串
華埠防火知識講座 FDNY教學應對火情

華埠防火知識講座 FDNY教學應對火情
心跳1分鐘狂飆170下 微創電燒術解危

心跳1分鐘狂飆170下 微創電燒術解危

熱門新聞

引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
遭割喉新北國三生今晨過世，新北檢警今天前往相驗，據了解，死者頸部、左胸、右下背等處，共中10刀，刀刀致命。記者黃子騰／攝影

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

2023-12-27 11:03
30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

2023-12-30 18:07
示意圖。記者曾原信／攝影

「得青年得天下」台首投族不滿2高1低 6成「一定會投票」

2023-12-25 15:04
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）出席電視辯論會，表示「來給主席加油」。記者許正宏／攝影

被拍到辯論會台下睡著 吳欣盈：感冒帶孩子沒辦法

2023-12-30 09:59
美麗島電子報26日公布最新民調，賴蕭配支持度為38.9%，侯康配以29.4%居次，雙方差距9.5個百分點，是近期民調差距最大的一次，柯盈配支持度為17.2%，持續墊底。（圖／美麗島電子報提供）

美麗島民調／賴蕭配拉大差距 領先侯康配9.5個百分點

2023-12-25 21:09

超人氣

更多 >
2024年最好運？4星座上榜 第1名「幸運女神看了都害怕」

2024年最好運？4星座上榜 第1名「幸運女神看了都害怕」
胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主

胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主
電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤
華為新款SUV售價破11萬 網：再不努力只能開賓士奧迪

華為新款SUV售價破11萬 網：再不努力只能開賓士奧迪
警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光