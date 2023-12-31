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蕭美琴31日無公開行程 保護喉嚨備戰元旦辯論

中央社台北31日電
民進黨副總統候選人蕭美琴（中）。（記者許正宏／攝影）
民進黨副總統候選人蕭美琴（中）。（記者許正宏／攝影）

台灣副總統候選人電視辯論會1日下午登場，民進黨副總統候選人蕭美琴今天沒有公開行程，賴清德、蕭美琴競選總部發言人陳世凱說明，蕭美琴除了保護喉嚨，也努力準備辯論。

總統候選人電視辯論昨天落幕，副總統候選人辯論1日下午2時登場。辯論分為候選人申論、媒體提問、候選人交互詰問及結論等4階段，發言順序經抽籤序為蕭美琴、民眾黨副總統候選人吳欣盈、國民黨副總統候選人趙少康，由4家代表媒體自由時報、民視、TVBS、聯合報提問。

蕭美琴昨天出席觀戰總統候選人電視辯論會，講話時聲音沙啞，1日她將上場與吳欣盈、趙少康對戰，3人先前已經在政見發表會交手。

陳世凱今天受訪指出，蕭美琴先前在政見發表會的表現不錯，也一直都有充分準備，今天無公開行程，「這一兩天，該吃藥會吃藥，該休養會休養」，好好保護喉嚨。另外，新境界、青平台等智庫，也有幫忙準備辯論。

面對即將登場的辯論會，蕭美琴日前接受媒體訪問提到，這幾天一直跟支持者互動與掃街，再加上早晚溫差大導致聲音沙啞，不過，「燒聲不是第一次、我很耐操」。

蕭美琴表示，她希望聲音可以回來，有更完整的聲音參與辯論，在政策面向，什麼樣的議題都可能出現，但她過去有完整歷練，再加上對近期議題熟悉，有信心面對辯論。

趙少康 賴清德 國民黨

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