被執政黨批親中、抹紅 侯友宜：一生只為這事赴中一次

國民黨總統侯友宜為立法委員謝衣鳯加油，也為自己加油。記者簡慧珍／攝影

國民黨總統候選人侯友宜 今天下午到彰化縣溪湖鎮，參加他和立法委員謝衣鳯聯合競選造勢大會時痛批民進黨 「執政嘸半步，舉選全奧步」，「國家缺什麼就賺什麼」，他還公開說自己反廢死，法律判決不能原諒的人就該執行死刑，否則如何給被害人及家屬交代。

侯友宜、趙少康和謝衣鳯聯合競選造勢大會，湧入約2萬名支持者，現場旗海飄飄。侯友宜說，賴清德身為現任中國民國副總統，要參選下屆中國民國總統，先說「中華民國 是神話」，昨天又說「中華民國是災難」，然後改口說「中華民國憲法是災難」，憲法是中華民國的立國根本，這樣鄙視、否定、看不起自己的國家，卻要來選國家總統。

侯友宜表示，中華民國是咱的國家、台灣是咱的家，國和家黏牢牢，為了守護咱的國家、讓人民能夠平安，千萬不能再讓民進黨繼續執政，他絕對會堅守信念，顧好中華民國、顧好台澎金馬這塊土地。

侯友宜說，台灣一定要看世界，往世界走去，像民進黨執政斷交9國就是外交偏一邊的結果，台灣跟美國好，也要和中國大陸和平相處，走台灣中間路線，執政黨和綠媒批他親中，抹紅他，他這一生只有一次「紅色」，就是赴中處理千島湖慘劇，在大陸捶桌捶椅要給台灣23條人命一個交代，告訴中共如沒好好處理將無法面對國際社會。

侯友宜對執政黨翻出5年前查過舊案，現在做廣告抹黑，侯友宜沒說明是什麼事，但氣得批評民進黨「執政嘸半步，舉選全奧步」，專講一些「烏魯木齊」專做一些抹黑伎倆，有人明明講錯話卻不認錯，要當領導人誠信很重要，像他說一是一、說二是二，如果當選一定會給下一代清廉、平安、有效率的政府。

侯友宜還談到蔡英文、蕭美琴都主張廢死，賴清德不敢講。侯友宜拍胸脯說他就是反廢死，那些殺警、強姦強暴的歹徒被法律判決不能原諒，卻無法被執行死刑，這麼多案子堆積，如何給被害人和家屬一個交代？

侯友宜針對彰化縣是農業大縣，說如果當選總統，老農年金每人每月1萬元，老人健保除了少數人被排富，絕大多數人免費，他也全力支持彰化縣的科學園區，包括發展精密機械、新能源和電動車。

針對高端，侯友宜說「民進黨叫大家趕快去打，打了之後要出國說嘸效，被叫去重打，有沒有這件代誌？」