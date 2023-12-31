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台北101跨年煙火「施放300秒」 告別2023迎接2024

記者許正宏／台北即時報導
告別2023迎接2024的到來，一年一度的台北101大樓跨年煙火，則是以「彩色世界COLORFUL WORLD」 為2024年的主題，施放時間總長為300秒，約16000發的煙火，並首次採用日本彩色煙火，向世界宣告疫後台灣回歸正常運轉，以繽紛又璀璨的煙火迎接2024年的到來。記者許正宏／攝影
告別2023迎接2024的到來，一年一度的台北101大樓跨年煙火，則是以「彩色世界COLORFUL WORLD」 為2024年的主題，施放時間總長為300秒，約16000發的煙火，並首次採用日本彩色煙火，向世界宣告疫後台灣回歸正常運轉，以繽紛又璀璨的煙火迎接2024年的到來。記者許正宏／攝影

告別2023迎接2024的到來，台北市政府在府前廣場舉辦「2024台北最High新年城」跨年晚會，而一年一度的台北101大樓跨年煙火，則是以「彩色世界COLORFUL WORLD」 為2024年的主題，施放時間總長為300秒，約16000發的煙火，並首次採用日本彩色煙火。

台外交部更以國際衛星向全球實況轉播「2023-2024台北101大樓跨年煙火」盛況，向世界宣告疫後台灣回歸正常運轉，是一個多采多姿的彩色世界，以繽紛又璀璨的煙火迎接2024年的到來。

告別2023迎接2024的到來，一年一度的台北101大樓跨年煙火，則是以「彩色世...
告別2023迎接2024的到來，一年一度的台北101大樓跨年煙火，則是以「彩色世界COLORFUL WORLD」 為2024年的主題，施放時間總長為300秒，約16000發的煙火，並首次採用日本彩色煙火，向世界宣告疫後台灣回歸正常運轉，以繽紛又璀璨的煙火迎接2024年的到來。記者許正宏／攝影
告別2023迎接2024的到來，一年一度的台北101大樓跨年煙火，則是以「彩色世...
告別2023迎接2024的到來，一年一度的台北101大樓跨年煙火，則是以「彩色世界COLORFUL WORLD」 為2024年的主題，施放時間總長為300秒，約16000發的煙火，並首次採用日本彩色煙火，向世界宣告疫後台灣回歸正常運轉，以繽紛又璀璨的煙火迎接2024年的到來。記者許正宏／攝影
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告別2023迎接2024的到來，一年一度的台北101大樓跨年煙火，則是以「彩色世界COLORFUL WORLD」 為2024年的主題，施放時間總長為300秒，約16000發的煙火，並首次採用日本彩色煙火，向世界宣告疫後台灣回歸正常運轉，以繽紛又璀璨的煙火迎接2024年的到來。記者許正宏／攝影
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