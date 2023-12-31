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蔡英文：台灣已是世界的台灣 不容許武力片面改變

記者蔡維斌／雲林即時報導
台總統蔡英文到水林和口湖鄉參拜。記者蔡維斌／攝影
台總統蔡英文到水林和口湖鄉參拜。記者蔡維斌／攝影

台總統蔡英文今天再度到雲林為海線立委候選人蘇治芬站台，並到水林鄉通天府、口湖鄉會水宮參拜，蔡英文強調，台灣在經濟和外交已走出一條自己的路，台海和平不容許以片面武力改變現狀，一起守護台灣已成為世界各國領袖的共識，台灣已成為世界的台灣，這是全體國人努力靠自己走出的路，也是不必靠中國走出的路，大家一定要用選票從這條路繼續走下去，「讓我快樂畢業好不好！」，全場報以熱烈掌聲。

蔡英文感謝水林鄉和口湖鄉在她兩任總統都以6成以上高票支持，她品嘗並為口湖鄉最有名的烏魚子、蒲燒鰻代言，同時大力推薦把會做事的蘇治芬繼續留在立院為大家打拚，全場高喊「凍蒜！新年快樂！」場面熱烈。

蔡英文說明為何要支持民進黨，繼續走這條對的路，她說，這幾年面對國際和兩岸險惡的環境，在國人齊心努力下，仍能冷靜走出一條路，讓世界刮目相看，台灣民主和人權為亞洲第一，在疫情險境中，台灣出口美國仍達120%、歐洲70%、日本50%、南向國家也有60%，尤其晶片少了台灣，世界大半工廠都得停止，這是傲人的成績。

蔡英文說，除了民主和經濟供應鏈，台灣周邊包括台灣海峽和東岸海域都是世界經濟航行最重要的水域，絕不容許被侵犯或斷絕航行，所以維護台海和平與守護台灣已成為世界民主國家所有領袖的共識，光是這3點就顯示出台灣已是世界的台灣，世界不能沒有台灣，這也是台灣不必靠中國而是靠全體國人自己走出的一條路，大家一定要珍惜。

蔡英文說，執政團隊很努力但難免有所不足，如果有做不好或不盡如意的，她代表向大家致歉，該罵的還是要罵，她都悉心接受，但絕不可否認大家所努力共同創造的台灣成就，期待大家用選票繼續支持民進黨從這條對的路繼續往前走下去。

她連喊兩聲「讓我快樂畢業好不好？卸任後會再來找大家」全場報以熱烈掌聲。

台總統蔡英文到水林和口湖鄉參拜，並大力推薦立委蘇治芬。記者蔡維斌／攝影
台總統蔡英文到水林和口湖鄉參拜，並大力推薦立委蘇治芬。記者蔡維斌／攝影
蔡英文以民主人權、世界經濟鏈、台海重要海域等3大要素，強調台灣已是世界的台灣，也...
蔡英文以民主人權、世界經濟鏈、台海重要海域等3大要素，強調台灣已是世界的台灣，也是大家一起努力走出的一條路，一定要珍惜並繼續走下去。記者蔡維斌／攝影
台總統蔡英文到水林和口湖鄉參拜，受到許多民眾熱烈歡迎。記者蔡維斌／攝影
台總統蔡英文到水林和口湖鄉參拜，受到許多民眾熱烈歡迎。記者蔡維斌／攝影
台總統蔡英文到水林和口湖鄉參拜，受到許多民眾熱烈歡迎。記者蔡維斌／攝影
台總統蔡英文到水林和口湖鄉參拜，受到許多民眾熱烈歡迎。記者蔡維斌／攝影
台總統蔡英文到水林和口湖鄉參拜，並為口湖最有名的烏魚子、蒲燒鰻代言。記者蔡維斌／...
台總統蔡英文到水林和口湖鄉參拜，並為口湖最有名的烏魚子、蒲燒鰻代言。記者蔡維斌／攝影

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